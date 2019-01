La Generalitat y Barcala se enzarzan por los terrenos para dos nuevos centros de salud

Nueva controversia entre la Generalitat Valenciana y el gobierno municipal del PP por la cesión de terrenos para la construcción de los centros de salud en San Juan y el PAU 2.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado hoy que la cesión de los terrenos para la construcción de los centros de salud en San Juan y el PAU 2 no se oficializará mañana, tal y como se había comprometido el Ayuntamiento de Alicante con los vecinos. "Estamos pendientes de que la Conselleria de Sanidad nos indique cuántos metros quiere que se segreguen en las parcelas ofertadas. O nos dicen cuántos metros quieren o no se puede hacer la segregacion", ha apuntado el alcalde de Alicante. La Concejalía de Patrimonio ha dado por escrito un plazo de díez días para que conteste. "De no ser así, se segregará las parcelas en su totalidad", ha asegurado el edil Carlos Castillo.

En respuesta, la Conselleria de Sanidad, a través de la Directora General de Eficiencia y Régimen Económico, Carmelina Plá, ha exigido la "coordinación administrativa necesaria" al Ayuntamiento de Alicante "para poder avanzar" en la construcción de los centros de salud.

A través de un comunicado, Carmelina Pla ha señalado que el Consell quiere "que por parte del Ayuntamiento se empiece a trabajar de forma coordinada con la conselleria para poder hacer efectiva la cesión de las parcelas cuanto antes, puesto que si no se produce la cesión no podemos iniciar la licitación de redacción de proyectos".

La directora general ha señalado que desde el Gobierno valenciano no se van a buscar "culpables de la dilación del proceso porque al final quienes salen perdiendo son los ciudadanos que van a ver que se retrasa todo, precisamente, porque no están cedidos los terrenos", quien ha exigido "al Ayuntamiento que se siente con los técnicos de la conselleria para poder establecer cuál es exactamente la parcela, cuáles son los metros, cuáles son todas las características técnicas que se tienen que cumplir para poder, cuanto antes, licitar la redacción de los proyectos y hacer de estos centros de salud tan necesarios para la población, una realidad".



Por su parte y tras las palabras de Barcala, laha recordado que el equipo de gobierno prometió, ante los vecinos de Playa de San Juan, que se cederían los terrenos a Generalitat el día 15 de enero. "La falta de trabajo de Barcala provocará, como ya ha sucedido con Vía Parque, más retrasos en las infraestructuras", ha señalado Montesinos, quien ha criticado la "" que afecta a la Alcaldía como consecuencia de la "dejación de funciones de Barcala está perjudicando gravemente a los alicantinos". Para Montesinos resultad "absurdo escuchar al alcalde criticar la falta de inversión del Consell cuando el único responsable de esa falta de inversión es él", por ejempleo porque las "obras de Vía Parque se han retrasado porque no se preocupó por ceder los terrenos y lo mismo sucederá con los centros de salud