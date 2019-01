Barcala intensifica su crítica contra el Consell por la falta de inversiones en Alicante

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, se ha mantenido hoy firme en su crítica al Consell por la falta de inversiones en la ciudad de Alicante. Lo ha hecho recurriendo a la ironía, recordando proyectos que siguen pendientes como la finalización de la Vía Parque, los centros de salud en San Juan, Garbinet o el PAU 2 o los barracones o el fibrocemento que todavía existen en colegios de Alicante. "Si las cosas no son como dije, invito a los alicantinos a que cojan la Vía Parque y lleguen hasta San Gabriel, invito a los vecinos del PAU 2, de Garbinet y de playas a que pidan cita en su centro de salud, que no tienen, o puedo decirle a los padres que matriculen en los centros públicos con la tranquilidad de que sus hijos no van a estar en barracones o que pueden ir a centros escolares donde se ha quitado todo el fibrocemento", ha señalado hoy Barcala, quien el pasado sábado, durante en acto en València en el que fue proclamado candidato del PP a la Alcaldía de Alicante, cargó contra la Generalitat por "despreciar" a la ciudad de Alicante.

Barcala se dirigió el sábado a la candidata del PP a la Generalitat, Isabel Bonig, a la que recordó que "en el túnel de la Serra Grossa dejó dos tercios de la inversión acabados, pues han estado tres años para ejecutar 10 millones de euros y acabar la obra". Y al margen de ese ejemplo, "no hay nada más, salvo barracones y centros de salud insuficientes", señaló Barcala en su intervención. Por eso, "es imprescindible, por pura supervivencia para Alicante que Isabel sea presidenta de la Generalitat".

Hoy, dos días después y preguntado por la posterior respuesta del Consell a sus palabras, Barcala ha insistido en la crítica al gobierno surgido del Botánico. "Estoy diciendo una realidad. Es mi obligación reivindicar a otras administraciones las necesidades de los alicantinos. Durante tres años se ha sido manso con la generalitat [en alusión a la etapa del gobierno del tripartito] y no se ha trasladado nada", ha señalado Barcala tras la inauguración de una exposición en la plaza de Séneca. Concluido el acto, Barcala ha reivindicado su posición como alcalde de Alicante: "Molesta que se haga ahora en este momento, pero también reivindiqué a la administración central cuando gobernaba Mariano Rajoy. A mí me da igual el color del gobierno que esté, eso es lo que miden otros. Yo pido lo que se tiene que hacer para la ciudad de Alicante".

Ante las palabras de Barcala, el Consell salió al paso recordando inversiones realizadas por la Generalitat en la capital alicantina: el túnel del Tram de Serra Grossa, la Vía Parque, la apuesta por el Distrito Digital, la Ciudad de la Justicia, la nueva Oficina de Turismo, la Vía Verde, la actuación en el Castillo de San Fernando, la participación de la administración autonómica en el Teatro Principal, las dotaciones sanitarias en distintas zonas de la ciudad - «ahora a los médicos se les paga»- o las educativas.



"Es un caradura y un mentiroso". El director territorial de Presidencia en Alicante, Esteban Vallejo, representante de facto del Consell en esta provincia, no se fue ayer por las ramas a la hora de calificar al alcalde de la capital, Luis Barcala, después de las declaraciones que éste realizó contra el Pacto del Botánico durante su proclamación como candidato del PP para las próximas elecciones municipales de mayo el pasado sábado en València. Allí, Barcala, codo con codo con el presidente nacional de los populares, Pablo Casado, la candidata a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, y las alcaldables por las otras dos capitales de la Comunidad, había acusado al Govern de Ximo Puig de "despreciar a Alicante" y de ignorar a la ciudad porque su gobierno local fue el que "derribó al tripartito". Vallejo utilizó ayer el mismo tono. Acusó a Barcala de haber roto "la lealtad institucional" entre Ayuntamiento y Generalitat; le advirtió de que su gobierno local "es ilegítimo ya que estuvo apoyado por una tránsfuga y no contó con el apoyo de la ciudadanía"; y le reprochó que el único logro de su gestión haya sido el "monumental lío de Santa Faz".

Cesión de parcelas

Por otro lado, Barcala ha asegurado que la cesión de los terrenos para la construcción de los centros de salud en San Juan y el PAU 2 no se oficializará mañana, tal y como se había comprometido el Ayuntamiento de Alicante. "Estamos pendientes de que la Conselleria de Sanidad nos indique cuántos metros quiere que se segreguen en las parcelas ofertadas. O nos dicen cuántos metros quieren o no se puede hacer la segregacion", ha apuntado el alcalde de Alicante. La Concejalía de Patrimonio ha dado por escrito un plazo de díez días para que conteste. "De no ser así, se segregará las parcelas en su totalidad", ha asegurado el edil Carlos Castillo.

Al respecto, la portavoz del grupo municipal socialista, Eva Montesinos, ha recordado que el equipo de gobierno prometió, ante los vecinos de Playa de San Juan, que se cederían los terrenos a Generalitat el día 15 de enero. "La falta de trabajo de Barcala provocará, como ya ha sucedido con Vía Parque, más retrasos en las infraestructuras", ha señalado Montesinos, quien ha criticado la "parálisis" que afecta a la Alcaldía como consecuencia de la "dejación de funciones de Barcala está perjudicando gravemente a los alicantinos". Para Montesinos resultad "absurdo escuchar al alcalde criticar la falta de inversión del Consell cuando el único responsable de esa falta de inversión es él", por ejempleo porque las "obras de Vía Parque se han retrasado porque no se preocupó por ceder los terrenos y lo mismo sucederá con los centros de salud