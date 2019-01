Tabaquismo en la provincia

n Solo un 3% de pacientes que quiere dejar de fumar lo logra a la primera, según datos de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar. Sin embargo, los médicos invitan a no desanimarse porque la mayoría necesita entre cuatro y cinco intentos. Juan Antonio Ribera, coordinador de esta sociedad médica, matiza que hay que dejar claro al paciente que si recae no es un fracaso y que si no consigue dejar el tabaco no es porque no quiera sino porque es una adicción.

En ocasiones los médicos de familia derivan a los pacientes con tabaquismo (embarazadas, personas con otras adicciones o con enfermedad psiquiátrica) a las unidades de conductas adictivas, donde hay especialistas que pueden prestarles apoyo psicológico.

La Conselleria de Sanidad cuenta con 33 unidades de conductas adictivas y cinco de alcohología, que ofrecen tratamiento por cualquier trastorno adictivo incluido el tabaquismo. De ellas 17 están en la provincia de Alicante. En 2017 1.011 alicantinos acudieron a estas unidades para iniciar un tratamiento de deshabituación de la nicotina, frente a los 765 de 2016.

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar destaca un dato preocupante: el 34% de los adolescentes fuma, y las chicas más. La edad de inicio se fija en 14,2 años para probarlo, y en 14,7 años para consumirlo de forma habitual, según el Ministerio de Sanidad. A los 18 años, el 43,8% dice haber fumado en el último mes. El perfil de los que quieren dejarlo es el de una persona a partir de 50 años que lleva 10/15 años fumando, y que empieza a notar síntomas a nivel cardíaco y pulmonar, y se asusta.