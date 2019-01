PSOE y Compromís critican al PP por la negociación de los Presupuestos de 2019

Los grupos municipales del PSOE y Compromís se unieron ayer para criticar al equipo de gobierno del PP por las negociaciones llevadas a cabo para aprobar el Presupuesto municipal de Alicante para este año, en las que el Ejecutivo liderado por el popular Luis Barcala ha dado prioridad a Ciudadanos y Guanyar. Un mes después de empezar la ronda de contactos con los grupos de Giraldo y Pavón, el concejal de Hacienda ha citado esta semana a los portavoces del PSOE y Compromís para incluirse en las negociaciones, aunque Bellido rechazó verse las caras con el edil popular hasta que no disponga del borrador de los Presupuestos.

Tras las palabras de ayer de Castillo, en las que reclamó a PSOE y Compromís que "no le hagan perder el tiempo" si ya tienen decidido votar en contra del Presupuesto, los portavoces de ambas formaciones han coincidido a la hora de reprochar su actitud al popular Carlos Castillo. "Le recomendamos al señor Castillo más talante institucional y menos soberbia. Compromís trabaja para aportar a los Presupuestos buenos proyectos y medidas para mejorar AlicantE. Si eso es perder el tiempo, tal vez lo debería dedicar a otras cosas y no al servicio público", ha señalado hoy Natxo Bellido, quien ha asegurado que su apuesta es por el "diálogo y la negociación", pese a ser relegados de las negociaciones: "El PP se está comportando como una pared sin puerta de entrada y eso es irresponsable en esta época que requiere pactos constantes. No están capacitados para ella".

Por su parte, la socialista Eva Montesinos ha pedido a Castillo que "deje de mentir" sobre las negociaciones llevadas a cabo para aprobar los Presupuestos. "Que no acuse al PSOE de no querer colaborar, cuando es evidente que ha cerrado la aprobación de los mismos a cambio de concesiones a Guanyar. Es muy ridículo escuchar al señor Castillo decir que estamos haciéndole perder el tiempo cuando es un secreto a voces que dada su absoluta minoría no han tenido ningún reparo en aceptar las exigencias de Guanyar para aprobar los presupuestos", ha explicado la portavoz socialista, Eva Montesinos.

Los socialistas entienden la decisión del Partido Popular de "renunciar a ejecutar obras para aumentar el gasto social", según vino a confirmar ayer el edil Castillo, quien reconoció que han dejado obras sobre la mesa para impulsar políticas sociales exigidas por sus supuestos aliados en la aprobación de los Presupuestos. "Nos parece fenomenal que se invierta más en gasto social, de hecho es lo que siempre hemos pedido, pero no deja de ser una muestra más de la falta absoluta de criterio del señor Barcala. Cualquier medida que signifique trabajar menos, le viene bien", ha añadido Montesinos.

En cualquier caso, desde el PSOE señalan que sería posible "compaginar el aumento en gasto social con las inversiones de no ser por la nula capacidad de gestión que ha demostrado" el gobierno liderado Barcala. "Este año el remanente de tesorería se acercará a los treinta millones de euros, lo que significa, como bien sabe el Partido Popular, que han sido totalmente incapaces de realizar ningún proyecto. Ellos que tanto se quejaban del nivel de ejecución del tripartito, han demostrado ser totalmente incapaces de hacer nada que suponga el mínimo esfuerzo", ha recordado Montesinos.

Sobre la decisión de Ciudadanos de apoyar los Presupuestos, que aún no ha sido confirmada por la formación liderada por Giraldo, los socialistas ven "completamente lógico que este partido se pliegue a los intereses del Partido Popular como llevan haciendo" durante el mandato. "Todo el mundo sabe que son la muletilla del PP. Barcala no sería alcalde sin su contribución", ha señalado Montesinos.