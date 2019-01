Pavón defiende su gestión en la conservación de un vestigio de la arquitectura industrial

El exconcejal de Urbanismo y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha defendido su gestión para que finalmente siga en pie el último vestigio de la arquitectura industrial. Pavón se refiere a la vistosa puerta de acceso al almacén de la fábrica de harinas del siglo XIX, situada en la calle Arzobispo Loaces de Alicante, que al final no desaparecerá de su enclave. Los pintorescos pilares rojos y blancos que estos días se están desmontando volverán a su lugar de origen en unos meses, cuando acaben las obras de una promoción urbanística de viviendas de lujo que en unos días comenzará a edificarse.

"Cuando estaba como concejal de Urbanismo, uno de mis asesores hizo gestiones para que esos pilares se conservaran. El tema se trató con varios técnicos municipales de Urbanismo para ver si su conservación se podía incluir en las condiciones de urbanización de la parcela, pero nos dijeron que al no ser un elemento protegido no se podía forzar su conservación. Y entonces lo intentamos por la vía de la gestión amistosa, hablando un técnico municipal con técnicos o responsables de la empresa para que este elemento se conservara", ha explicado Pavón, quien asegura que la promotora aceptó de buen grado la propuesta municipal: "Les pareció bien nuestra propuesta y nos dijeron que en lugar de poner la puerta estándar que iban a colocar, rehabilitarían y motorizarían la original. Nada por escrito, nada oficial, porque no se podía".

Al margen de la influencia de su gestión en que finalmente los pilares sigan en pie tras la construcción de la promoción de viviendas de lujo, Pavón ha mostrado su satisfacción por la conservación del vestigio de la arquitectura industrial. "Valoramos muy positivamente que este elemento finalmente se conserve por decisión de la promotora, una decisión en la que sin duda influyeron nuestras gestiones. En ningún momento hubo pasividad del Ayuntamiento mientras yo fui concejal de Urbanismo", ha apuntado el portavoz de Guanyar, quien a su vez ha criticado la gestión de los anteriores gobiernos del PP: "La protección del patrimonio tuvo un especial tratamiento en nuestra etapa de gobierno frente a la insensibilidad de anteriores gobiernos municipales del PP, que nunca se preocuparon de conservar ni este elemento ni muchísimos otros inmuebles de la ciudad que a día de hoy siguen sin estar protegidos por el voto en contra de PP, Cs y los tránsfugas al Catálogo de Protecciones que impulsamos y tramitamos".