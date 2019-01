La oposición exige por escrito a Barcala que convoque la comisión sobre la limpieza

Los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) han registrado hoy en el Ayuntamiento un escrito en el que reclaman al gobierno municipal del PP, liderado por Luis Barcala, la convocatoria de la Comisión No Permanente del Pleno para el estudio y análisis del contrato de limpieza.

La oposición, con este movimiento, pretende forzar al gobierno de Barcala a que reúna a la comisión para abordar, entre otros asuntos, dos cuestiones principales: "La auditoría económica del servicio y la asistencia técnica para evaluar la calidad del servicio".

También pretenden que se aborden cuestiones como la revisión de los indicadores que el pliego del servicio fija para evaluar su calidad y modificación del pliego, el estado actual de la recogida selectiva de materia orgánica y propuestas para mejorar y ampliar dicha recogida, las inversiones en el CETRA Alicante para reducir los problemas de malos olores (lámina plástica flotante sobre las balsas de lixiviados, cerramiento en depresión de los espacios de compostaje de la materia orgánica), la entrega a los miembros de la comisión de todas las memorias anuales de gestores de residuos no peligrosos de la Comunidad Valenciana (valorización y eliminación) presentadas por UTE Alicante en relación al CETRA Alicante correspondientes a todos los años de vigencia del actual contrato, incluido 2018 y finalmente reclaman la entrega a los miembros de la Comisión, en virtud de las obligaciones del contratista especificadas en los capítulos 5.1.8 y 6.1 del vigente Texto Refundido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de todas las relaciones del personal empleado afectado por el contrato que han debido ser presentadas obligatoriamente mes a mes por el contratista desde el inicio del contrato, así como toda la información que el contratista debe trasladar al Ayuntamiento sobre cualquier medida que pueda suponer alteración de la masa salarial de cara a una futura subrogación.

Esta reacción de la oposición llega después de que el concejal de Limpieza, el popular Israel Cortés, admitiese recientemente que el gobierno municipal no había impulsado la auditoría económica a la adjudicataria, mientras que anunciaba de nuevo la intención de realizar un estudio sobre el servicio con un presupuesto aproximado de unos 12.000 euros (mas IVA).

Este pasado martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Cortés admitió que el pasado año 2018 no se llevó a cabo el control a nivel económico a la empresa concesionaria, mientras que tampoco se realizó ningún control del servicio prestado en la ciudad de Alicante. El edil de Limpieza señaló al interventor como el responsable, ya que el alto funcionario se niega a que la auditoría que contempla el contrato se aproveche para realizar un control del servicio. "No se hizo la auditoría en los años 2017 y 2018 por una razón técnica, ya que el interventor entiende que es él quien tiene que darle trámite", señaló Cortés, quien no aclaró por qué no se llevó a cabo ese control económico del servicio.

El concejal popular, por otro lado, aseguró que sobre la mesa de su concejalía se encuentran tres ofertas para la realización de un informe sobre el servicio, que calcula que se adjudicará a finales de este mes con un presupuesto en torno a los 12.000 euros (más IVA). "Hemos marcado los ítems sobre lo que queremos saber con el objetivo de detectar oportunidades de mejora e introducirlas respecto al servicio, la organización... El control del servicio lo realizan los inspectores. A nosotros nos interesa ir más allá de los aspectos económicos, que es una competencia del interventor", apuntó Cortés, quien no concretó en qué plazo se conocerán los resultados de este estudio alternativo a la auditoría económica.