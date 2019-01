Guanyar y Ciudadanos juegan al despiste con su voto a los Presupuestos de Barcala

Guanyar Alacant y Ciudadanos han admitido hoy que el gobierno municipal, liderado por el popular Luis Barcala, incluirá sus respectivas propuestas en el borrador del Presupuesto municipal para 2019. Con todo, ni el grupo liderado por Pavón ni el de Giraldo han anunciado todavía el signo de su voto, aunque el exvicealcalde ha admitido que su formación se sentiría más cómoda absteniéndose que votando a favor. Los naranja, por su parte, han asegurado que el voto dependerá de si las propuestas se incluyen íntegramente o si se rebajan las cantidades propuestas inicialmente por Cs.

El concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, ha mantenido hoy, por separado, sendas reuniones con Guanyar y Ciudadanos. "Ambos grupos están colaborando con este equipo de gobierno para fraguar un Presupuesto que atienda peticiones razonables. El PP es consciente de que tenemos que dar cabidas a las peticiones de otros grupos. Cs y Guanyar no me han confirmado todavía su voto, pero agradezco su predisposición", ha señalado Castillo, quien ha admitido que no entendería un voto en contra de sus principales aliados en el camino para aprobar un Presupuesto marcado por ser para un año electoral: "Eso sí, nos llevaríamos una sorpresa si después del esfuerzo del gobierno traicionasen la confianza con una postura contraria".

Desde Guanyar, Pavón ha subrayado que el voto de su formación se decidirá en la asamblea de Guanyar, aunque ha apostado más por una abstención que por el voto a favor. "Como hemos hecho con todos y cada uno de los presupuestos de esta legislatura, decidirá una asamblea a la que trasladaremos toda la información de la que dispongamos sobre el último presupuesto de esta legislatura y nuestra posición como concejales. En cualquier caso, si todas nuestras peticiones se aceptan parece difícil votar en contra, aunque insistimos en que la última palabra la tendrá nuestra asamblea", ha apuntado Pavón, quien se ha congratulado de la predisposición del gobierno de Barcala en la tramitación del Presupuesto: "Van a aceptar una reclamación histórica de EU y Guanyar Alacant que nunca se había aceptado por el Ayuntamiento. Se van a convocar en la semana del 21 al 25 de enero, antes de que que el Presupuesto se apruebe en la junta de gobierno local, reuniones del consejo social de la ciudad, de los distritos y de la mesa negociadora de personal para que se valore un borrador que se nos va a entregar la semana que viene coincidiendo con la rueda de prensa en la que el edil de Hacienda va a presentar públicamente dicho borrador".

Por su parte, desde Ciudadanos, la portavoz Yaneth Giraldo ha destacado la "sintonía" entre su grupo y el equipo de gobierno del PP. "Todavía no se nos ha entregado el Presupuesto. Parece que se recogen nuestras peticiones, pero esperemos ver el documento para verlo. Dependiendo de las cantidades que tengan nuestras propuestas veremos la postura en el Pleno. Creemos que es necesario aprobar el Presupuesto", ha apuntado Giraldo, quien ha dejado abierto el signo de su voto, aunque descartando a priori el voto en contra: "Las dos posiciones [voto a favor y abstención] se pueden valorar".

El Ejecutivo del PP cuenta con ocho concejales de los 29 de la Corporación. Al gobierno de Luis Barcala le bastaría con el apoyo de Ciudadanos (5) y la abstención de Guanyar (5) para aprobar las últimas cuentas de un mandato que finaliza con las elecciones del próximo mes de mayo. Ese hipotético reparto de votos dejaría sin importancia la posición del PSOE (6), de Compromís (3) y de los dos concejales tránsfugas.