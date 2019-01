El Ayuntamiento estudiará la reversión del monasterio de Santa Faz y de otros bienes inmatriculados por la Iglesia

El Ayuntamiento de Alicante se ha propuesto trabajar en la reversión de la propiedad del monasterio de la Santa Faz, además de estudiar la titularidad de otros bienes inmatriculados por la Iglesia. La comisión municipal ha acordado por unanimidad conceder dos meses de plazo para que el secretario elabore un informe sobre la titularidad del monasterio. Además, los grupos dispondrán del mismo plazo para elaborar un listado con otras propiedades de la Iglesia cuya propiedad pueda recaer en el Ayuntamiento de Alicante.

Previamente a esos acuerdos, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha propuesto que la comisión no se constituyese, alegando que la vuelta de las monjas Clarisas al monasterio dejaba sin objeto la comisión. La propuesta ha sido rechazada por los votos de los exsocios del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), pese al voto a favor del PP y Ciudadanos.

Según el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, el objetivo de la comisión es la conservación del patrimonio de la ciudad vinculado a la Iglesia y "en especial el Monasterio de la Santa Faz", aunque se ha abierto la puerta a "otros bienes inmuebles en los que concurran bienes patrimoniales" y que considere el Ayuntamiento que podrían estar mejor "tutelados" a nivel municipal.

Para Pavón, los grupos de la oposición van a llevar "adelante esos trabajos para definir en estos dos meses qué otros bienes podrían ser susceptibles de revertir su propiedad al ayuntamiento, si fuera el caso".

Por su parte, el concejal socialista Carlos Giménez ha defendido que la inmatriculación del monasterio de la Santa Faz fue "indebida". Por ese motivo, consideran que "fue inmatriculado indebidamente en el año 1979, por el obispo Barrachina, porque era propiedad municipal, se hizo una donación en 1518 a las monjas clarisas, pero era a cambio de una contraprestación que se ha perdido". Los socialista creen que "para conservar el monasterio en sus condiciones óptimas debería revertir a la propiedad de todos los alicantinos como en su día fue así".

Giménez ha indicado que tienen contabilizados más de un centenar de bienes inmatriculados y por ello quieren "analizar cada uno de los bienes y conformar un listado de aquellos que deben ser conservados y custodiados por el Ayuntamiento para su conservación".

Por su parte, desde Compromís, Natxo Bellido, ha mantenido que se quiere saber si "existe la posibilidad a nivel jurídico de reivindicar la titularidad del monasterio", después de que se procediera a la salida de las pocas monjas que quedaban en el edificio que custodia la reliquia católica. "Esto no va, por más que quiera el alcalde, de una causa general contra la Iglesia o de que vuelven los rojos a quemar conventos; seamos más serios. No va de estas cuestiones, pero como el PP en estos momentos está muy radicalizado, ya vimos ayer con quién está firmando acuerdos, utiliza estos discursos", ha criticado.

Frente a las posiciones de la izquierda, el alcalde Luis Barcala ha acusado a PSOE y Compromís de "mentir" por decir que convocaban la comisión por la Santa Faz: "Eso es mentira; la impulsaron para abrir una causa general contra todos los bienes de la Iglesia y hoy ha quedado meridianamente claro". Asimismo, ha opinado que con el regreso de las monjas clarisas al convento, la argumentación de su salida inicial "se les ha caído".

"Me parece mezquino por parte del extripartito que se quitan la máscara y no quieren a la Santa Faz, no respetan las señas de identidad y van a socavar con la excusa del Monasterio", ha seguido y ha considerado que el objetivo es "desahuciar" a las monjas. "Es la cruzada de siempre de la izquierda rancia con una postura muy clara que no mantiene con respecto a otros credos o creencias", ha seguido.

Preguntado sobre si el hecho de que si el Ayuntamiento asume la titularidad el monasterio estaría más protegido, ha respondido: "Por esa regla de tres, su casa estaría mejor en manos del Ayuntamiento porque estamos presuponiendo que el Ayuntamiento desde siempre y para siempre va a cuidar las cosas mejor que usted". Para Barcala, eso sería "totalitarismo soviético, negar la propiedad privada y a nosotros ahí no nos van a encontrar bajo ningún concepto".

Finalmente, desde Ciudadanos, Yaneth Giraldo ha considerado que se trata de una "comisión política", por lo que ha señalado que "no se sabe realmente qué es lo que se pretende conseguir".