El PSOE rechaza la propuesta del alcalde de Alicante de cerrar la comisión para revertir la propiedad de Santa Faz tras volver las monjas

El grupo municipal socialista de Alicante rechaza la propuesta del alcalde, Luis Barcala, de cerrar la comisión que se constituirá mañana para estudiar la reversión de la titularidad del monasterio en favor del Ayuntamiento, tal y como se aprobó en pleno con el voto favorable del bloque de la izquieda -PSOE, Guanyar y Compromís-, y de la tránsfuga Nerea Belmonte. Barcala considera que crear esta comisión no tiene sentido al haber vuelto las monjas Clarisas a custodiar la Faz Divina y pedirá al pleno que se disuelva. Las religiosas que han venido proceden del monasterio de la Verónica de Murcia, donde hay una comunidad de siete monjas, y se turnarán para mantener ambos conventos.

En cambio, el grupo municipal de Ciudadanos apoya al alcalde en su iniciativa. "Tras el retorno de las monjitas, no tiene ningún sentido poner en marcha la comisión de Santa Faz", afirma la portavoz de grupo, Yaneth Giraldo, quien considera que "los grupos de izquierda han jugado al oportunismo al mezclar la preservación de la tradición con la propiedad del inmueble",

Sin embargo, los socialistas recuerdan al alcalde que debe defender los intereses de los ciudadanos por encima de los eclesiásticos. Por este motivo, no votarán para cerrar la comisión sobre Santa Faz hasta que se estudien y definan las acciones necesarias para revertir a propiedad del Ayuntamiento el monasterio de la Verónica de Alicante y todos los bienes que la iglesia haya inmatriculado y que deban estar bajo el control y tutela del Ayuntamiento.

"No entendemos muy bien la intención del señor Barcala de poner fin a la comisión, será que no se ha leído el objeto de la misma. Nosotros no pedíamos que otras religiosas se instalasen en el monasterio, pedíamos que se estudiase si realmente la propiedad era municipal para evitar que situaciones como esta volviesen a repetirse", explica la concejal del PSOE, Eva Montesinos.

Los socialistas consideran que, en lo referente a la Santa Faz, el alcalde ha puesto los intereses de la Iglesia por encima del interés de los ciudadanos. "No podemos olvidar que Barcala fue el primero en señalar que habría que estudiar la propiedad del monasterio, pero tardó poco tiempo en rectificar, seguramente después de recibir la correspondiente llamada de atención", recuerda Montesinos.

La falta de coherencia del alcalde se está convirtiendo, a juicio de los socialistas, en una constante peligrosa. "Es lo mismo de siempre, continuas rectificaciones y anuncios vacíos para justificar la fotografía. El señor alcalde ya tiene la foto con las Clarisas y seguramente considera que ahí han terminado sus obligaciones, pero no es eso lo que se espera de un alcalde", afirma la portavoz socialista.

La comisión sobre Santa Faz que aprobada por el pleno del Ayuntamiento el mes de noviembre y fijaba un periodo de tres meses para conseguir que se iniciasen los trámites necesarios para revertir la titularidad del Monasterio de la Santa Faz, incluidos la torre, el templo y el huerto, a pleno dominio del Ayuntamiento de Alicante. La pasada semana el equipo de gobierno del PP fijó para mañana jueves la constitución de esta comisión.