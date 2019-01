La oposición carga contra las «cifras» de la edil De España

n Un nuevo desliz de la concejala de Urbanismo, Mari Carmen de España, sirvió ayer para que los exsocios del tripartito en bloque cargasen con ella. En esta ocasión fue por la cifra que dio respecto a las licencias que se registran en el Ayuntamiento, tras la polémica por los retrasos en la tramitación de los permisos de apertura. La popular aseguró que, cada día, llegan a Urbanismo 3.000 peticiones de licencias. Cinco horas después, desde el Gabinete de Prensa, matizaron la cifra: la edil no se refería -dijeron- a solicitudes de licencias diarias en general, sino a peticiones anuales sobre actividad.

Con todo, la reacción de la oposición no se hizo esperar. Desde el PSOE, la exedil de Urbanismo Eva Montesinos señaló que ese error evidencia que «el desconocimiento de la titular de Urbanismo es tal que produce vergüenza, es imposible que funcione su concejalía con ella al frente». El portavoz de Guanyar y también exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, también cargó contra De España, y no sólo por el error en la cifra sino por la gestión del área municipal: «Que dimita de una vez de una concejalía que le viene muy grande». En la misma línea se mostró el portavoz de Compromís, Natxo Bellido: «De España no puede estar al frente de Urbanismo, hace meses ya lo dijimos».