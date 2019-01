La limpieza une a la oposición frente al Gobierno de Barcala

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante ultiman la redacción de un documento para forzar al gobierno municipal, liderado por el popular Luis Barcala, a que convoque una reunión extraordinaria y urgente de la Comisión de la Limpieza, donde pretenden abordar dos asuntos principalmente: la auditoría económica que el gobierno local ha renunciado a llevar a cabo y la intención de la Concejalía de Limpieza, en manos de Israel Cortés, de contratar un informe para evaluar la calidad del servicio prestado por UTE Alicante.

Aprovechando la Mesa de Contratación convocada hoy, los grupos han acordado unir fuerzas para reclamar explicaciones al gobierno municipal. La redacción inicial del documento ha correspondido al portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien ha remitido el borrador al resto de grupos municipales de la oposición. Compromís ya anunció ayer su intención de pedir al ejecutivo de Barcala la convocatoria de la comisión.

La reacción de la oposición llega después de que el concejal de Limpieza, el popular Israel Cortés, admitiese que el gobierno municipal no había impulsado la auditoría económica a la adjudicataria, mientras que anunciaba de nuevo la intención de realizar un estudio sobre el servicio con un presupuesto aproximado de unos 12.000 euros (mas IVA).

Este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Cortés admitió que el pasado año 2018 no se llevó a cabo el control a nivel económico a la empresa concesionaria, mientras que tampoco se realizó ningún control del servicio prestado en la ciudad de Alicante. El edil de Limpieza señaló al interventor como el responsable, ya que el alto funcionario se niega a que la auditoría que contempla el contrato se aproveche para realizar un control del servicio. "No se hizo la auditoría en los años 2017 y 2018 por una razón técnica, ya que el interventor entiende que es él quien tiene que darle trámite", señaló Cortés, quien no aclaró por qué no se llevó a cabo ese control económico del servicio.

El concejal popular, por otro lado, aseguró que sobre la mesa de su concejalía se encuentran tres ofertas para la realización de un informe sobre el servicio, que calcula que se adjudicará a finales de este mes con un presupuesto en torno a los 12.000 euros (más IVA). "Hemos marcado los ítems sobre lo que queremos saber con el objetivo de detectar oportunidades de mejora e introducirlas respecto al servicio, la organización... El control del servicio lo realizan los inspectores. A nosotros nos interesa ir más allá de los aspectos económicos, que es una competencia del interventor", apuntó Cortés, quien no concretó en qué plazo se conocerán los resultados de este estudio alternativo a la auditoría económica.