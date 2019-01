Vertidos de todo tipo convierten en un basurero el barranco de las Ovejas

La Asociación Gran Vía Sur-Puerto alerta de que cualquier riada llevará todo al mar

La Asociación de Vecinos Gran Vía-Sur Puerto última la documentación para presentar una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, (Seprona), por el deterioro ambiental que sufre el entorno del Barranco de las Ovejas en el barrio de San Gabriel. En concreto, un tramo de dos kilómetros en el entorno del cauce, próximo a la depuradora de Rincón de León, que se ha convertido en un auténtico estercolero, por la ausencia de limpieza y la falta de urbanidad de algunos vecinos de la zona que depositan allí todo tipo de enseres.

José Santamaría, portavoz de la asociación, denuncia que «hay basura de tipo, barros fecales, toallitas, compresas, preservativos», que han convertido el paraje en un basurero. «No tenemos conocimiento exacto de las causas del problema, lo que si es una verdad como un templo es que se vierte al cauce ilegalmente, que se contaminan y que gran parte de esa contaminación va al mar, provocando colmatación de la parte inundada del cauce, y contaminando playa de San Gabriel y Lugar de Interés Cultural de Tabarca», subrayó Santamaría. «Desde luego, como esto se repite cada vez que hay lluvias y no sabemos en qué momentos hay más, pero todo apunta a una grave incapacidad de la depuradora para tratar los caudales extra. Al no tener línea de picos, no puede asumir caudales extra, de ahí las consecuencias», señaló el portavoz de la asociación de vecinos.

Los residentes consideran muy grave el problema de la colmatación del cauce por esos desechos fecales sólidos, ya que cada vez aseguran que el barranco tendrá cada vez menos capacidad de desagüe para los casos de evacuación de caudales por las lluvias torrenciales.

El Barranco de las Ovejas es una de las infraestructuras hidráulicas más descuidadas de la ciudad de Alicante, tanto en lo que corresponde al tramo final, que se encauzó para que sirviera de aliviadero cuando se producen lluvias torrenciales -desde la Universidad de Alicante se ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la poca capacidad de la parte debajo de la avenid a de Elche-, como en la zona no encauzada. Los vecinos han venido denunciando el tema de los olores y la presencia de mosquitos durante el verano e, incluso, hace dos años en el entorno del barranco se detectó que había sido enterrados residuos químicos de la antigua fábrica La Cross, aunque finalmente se determinara que no eran contaminantes.

Cangrejo azul

Por otro lado, hace ya dos años se detectó en el cauce la aparición en el Barranco de las Ovejas de Alicante del temido cangrejo azul americano. Una especie invasora que no tiene depredador natural, muy voraz y que, de no erradicarse, podría acabar con toda la fauna marina de la bahía de Alicante. Al parecer, el cangrejo llegó hasta Alicante como lastre en algún mercante que previamente había navegado por Estados Unidos, Méjico y Cuba.

Los barcos para estabilizarse cargan agua que luego sueltan para limpiar y reponer. Ahí está el origen, según las investigaciones, de este cangrejo, comestible, que tiene entre sus «virtudes» su gran voracidad, pues se trata de un ser omnívoro que se alimenta de tellinas, almejas, huevos de sepia y hasta pulpos de kilo y medio como se ha podido comprobar en el seguimiento hecho en el barranco.

El cangrejo azul debe su nombre a sus patas color zafiro, según National Geographic. En realidad, su caparazón es de color pardo moteado, y las hembras adultas lucen destellos rojizos en las puntas de las pinzas, siendo muy apreciado por su carne tierna y dulce.