Urbanismo tarda más de dos años en conceder la licencia de apertura a nuevos locales

Más de dos años para conceder la licencia de apertura a los nuevos locales en Alicante. En esa situación de parálisis se encuentra la Concejalía de Urbanismo, dirigida por la popular Mari Carmen de España, según denuncian empresarios afectados por unos retrasos que, a su vez, implican demoras en los permisos necesarios para la instalación de veladores.

Este atasco en Urbanismo se explica ante la endémica falta de personal que denunció repetidamente, desde el gobierno del tripartito, el concejal Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Según indican empresarios, la concejalía dispone de un solo técnico, que además no dispone de vehículo municipal, para las inspecciones necesarias relativas a la concesión de las definitivas licencias de apertura.

Así lo denuncian, por ejemplo, los promotores de dos locales situados en el entorno del Centro Comercial Gran Vía, que han abierto sus negocios a través de declaraciones responsables, pero que a día de hoy siguen a la espera de la licencia oficial de apertura, pese a que el primero de los locales está con la persiana subida desde hace más de dos años. «La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento sólo cuenta con un técnico para realizar las inspecciones a todos los establecimientos de la ciudad y no dispone de vehículo para desplazarse a las visitas. Desde el departamento que dirige Mari Carmen de España nos indicaron esta situación», explican los socios de dos locales: ninguno de los dos ha recibido todavía la visita del técnico, pese a que el primero abrió sus puertas hace dos años y el segundo, el pasado mes de mayo: «Lamentamos que esta falta de personal y medios está provocando retrasos en la concesión de licencias de apertura, lo que conlleva que ni siquiera puedan iniciar los trámites para solicitar el permiso para tener un velador. No podemos solicitar una terraza hasta que no tengamos el informe del técnico para la apertura, algo que hicimos en mayo del año pasado, a pesar de haber ido a Urbanismo en cuatro ocasiones», añaden los empresarios, quienes subrayan que a la tardanza en la concesión de la necesaria licencia de apertura se suman los retrasos posteriores para lograr el permiso para la instalación de la terraza, con las mesas y sillas: «El plazo de espera en veladores es de medio año más, por lo que estamos desesperados».

Silencio



La Concejalía de Urbanismo, en manos de la popular Mari Carmen de España desde el pasado mes de abril, optó ayer por guardar silencio ante las críticas de los propietarios de nuevos locales.

Los retrasos en Urbanismo por la falta de personal han sido una constante durante este mandato, tal y como llegó a denunciar Pavón en su etapa al frente del área durante el gobierno del tripartito.

El pasado mes de julio, ya con el PP en el ejecutivo local, los técnicos de Urbanismo pusieron negro sobre blanco la situación en una de las áreas clave del Ayuntamiento. Lo hicieron durante una comisión municipal, en la que explicaron al resto de grupos municipales que sobre la mesa seguían por entonces sin resolverse unas 415 solicitudes entre obra mayor y menor, que se acumulaban desde el año 2015, del total de 1.332 peticiones realizadas.

De las solicitudes pendientes, la mayoría (251) correspondían al año 2017, mientras que 81 eran de 2015, 83 de 2016 y apenas siete en lo que iba de año. Respecto a licencias de obra mayor exclusivamente, entre 2017 y 2018,Urbanismo recibió 280 peticiones en 2017, de las que resolvió 149, mientras que el pasado año 2018 acumuló 141 peticiones en los primeros seis meses.