El juez del caso Sala aparta del proceso a las hijas de la víctima por no acusar a Miguel López

Expulsadas del proceso penal abierto por el asesinato de su madre. El juez que ha dirigido la investigación por el crimen de María del Carmen Martínez ha apartado de la causa a las dos hijas mayores del matrimonio, Mar y Antonia. Ambas están personadas desde el principio como acusación particular pero han decidido no acusar a su cuñado Miguel López, casado con la hermana pequeña y único sospechoso de la muerte de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Un crimen que se perpetró el 9 de diciembre de 2016 en un negocio de automoción propiedad de la familia regentado por López y donde la víctima recibió dos disparos en la cabeza que acabaron con su vida.

El magistrado José Luis de la Fuente ha admitido el recurso presentado por la acusación particular que se ejerce en nombre de hijo mayor de la víctima,y apoyado por el fiscal, acordando apartar a las dos hermanas habida cuenta de que han decicido no acusar a su cuñado, al que consideran inocente de la muerte de su madre.

En un auto motivado reconoce el magistrado «el derecho al ejercicio de la acción penal a los particulares y, más en concreto, al perjudicado por un delito o falta», como es el caso de los hijos de María del Carmen, pero explica que las dos hermanas personadas como acusación particular ni han acusado a su cuñado y principal sospechoso del asesinato ni han formulado una hipótesis alternativa. Y agrega que «ningún particular está obligado a formular acusación en cuanto que se trata de un derecho renunciable y no de una obligación legal», pero que no hacerlo en una personación como tal «equivale a un desistimiento».

El juez no comparte el planteamiento de las dos hermanas (la tercera, casada con el sospechoso, se ha mantenido al margen de la causa penal) de continuar en el procedimiento «en mera calidad de parte perjudicada sin haber formulado acusación en cuanto que la víctima de un delito tiene un interés legítimo en la persecución del responsable de aquel». En el auto, contra el que cabe recurso, se cita una resolución en la que el Supremo afirma que «si el acusador particular se constituye en parte activa en el proceso es precisamente para instar la acción penal del responsable del delito y no para defenderlo». Y que «si una acusación no pública retira su acusación queda automáticamente apartada del proceso».

Las dos hermanas han ejercido una acusación de perfil muy bajo no pidiendo diligencia alguna a lo largo de la instrucción además de considerar inocente a quien tanto la acusación pública como la particular que ejerce su hermano mayor consideran el único responsable de la muerte de su madre, su cuñado Miguel López.