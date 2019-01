Camas en los pasillos de Urgencias del Hospital General por la ola de frío

Los ingresos de personas mayores con problemas respiratorios colapsaron ayer los servicios de Urgencias del Hospital General de Alicante, donde se vieron obligados a desplegar en los pasillos hasta 18 camas que se suman a las19 ubicadas en los boxes para la atención habitual.

Tanto las imágenes tomadas ayer en los pasillos de Urgencias como los testimonios de trabajadores del servicio, contrastan con las declaraciones al respecto por parte de la gerencia del Hospital General, desde donde se indicó textualmente a preguntas de este diario que «no hay más ingresos de lo normal».

El personal de Urgencias viene atendiendo en los últimos días un repunte de casos relacionados con afecciones respiratorias que aquejan principalmente a personas mayores, por lo que el peligro de que deriven a otras complicaciones es mayor y, como aseguran responsables directamente implicados, en su mayoría acaban engrosando el volumen de ingresos en planta para su adecuado seguimiento.

Los sanitarios están empezando ya a practicar las pruebas de la gripe, aunque hasta el momento no han dado positivo. No obstante, el incremento de casos relacionados con afecciones respiratorias ha llevado ya a la supervisora a reforzar el servicio puntualmente con una enfermera y una auxiliar, a la espera de que llegue el refuerzo previsto para el punto álgido de la gripe que se prevé a partir de mediados de mes.

Los problemas respiratorios que han aumentado los ingresos en urgencias estos últimos días, y muy concretamente ayer mismo, se sumaban en los pasillos de este servicio en el General de Alicante con casos de ictus, politraumatismos y neurocirugía, entre otros.

Esta situación, unida al contrato obligado de tres nuevos médicos para el servicio de Urgencias, a lo que se ha visto obligado el Hospital General tras una denuncia formal porque los médicos residentes firmaban altas e ingresos sin permitírselo la ley, está contribuyendo a aumentar la demora en la atención a los pacientes de Urgencias, según constatan delegados sindicales de UGT.

También los representantes del sindicato SATSE confirman «el aumento de ingresos de pacientes con problemas respiratorios, sobre todo de gente muy mayor».

Repunte



Desde el Hospital de Sant Joan, que sufre habitualmente mayor saturación, no aportaron ayer información sobre su situación de ingresos y se remitieron a un comunicado de la Conselleria de Sanidad que indica que «realizadas las consultas con los servicios correspondientes, no existe un incremento de neumonías, por lo que no se ha activado ningún operativo específico en la provincia».

La previsión del repunte más fuerte de gripe lo tiene previsto la conselleria a partir del día 20 de este mes, pero desde algunos departamentos de salud en la provincia ya han empezado a reclamar el adelanto de estos refuerzos. En concreto, desde la gerencia del departamento de salud de la Marina Baixa demandan el adelanto del refuerzo de Urgencias previsto con «cuatro enfermeras, un médico y un celador, para paliar el previsible aumento de la demanda» por afecciones respiratorias y gripe.

También los departamentos de Torrevieja y el Vinalopó están atendiendo pacientes con enfermedades respiratorias, febriles y bronquiolitis, sobre todo entre personas mayores de 65 años.

La gerente del área de salud de Alcoy, Roser Falip, apunta a su vez que «empieza a haber cierto repunte» de los casos de enfermos, aunque descarta que en este departamento sanitario en concreto exista saturación.