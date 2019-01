Audiencia para decidir si se abre juicio al único sospechoso

Para el mediodía de hoy está fijada la audiencia preliminiar tras la que se decidirá si se abre juicio al único sospechoso del crimen de María del Carmen Martínez, su yerno Miguel López, como sostendrán tanto el teniente fiscal como la acusación particular que se ejerce en nombre del hijo mayor de la víctima o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones por falta de pruebas que le incrimen, un planteamiento que expondrá ante el magistrado José Luis de la Fuente la defensa de López. Tras la exposición de los argumentos por todas las partes, el juez puede comunicar al término de la vista su decisión in voce o hacerlo tres días después. Contra la decisión de abrir juicio no cabe recurso. No así el sobresemiento, que puede apelarse ante la Audiencia.