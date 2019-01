La Universidad de Alicante formará un consorcio para optar al gran plan de campus europeo

Bruselas distribuirá 30 millones este año a los proyectos aprobados, que alcanzarán los veinte en 2025

La Universidad de Alicante (UA) formará un consorcio internacional para optar al nuevo plan de la Unión Europea que busca crear el Espacio Europeo de Educación y cuya puesta en marcha financiará con 30 millones de euros este año.

El vicerrector de Estudios de la UA, Enrique Herrero, confirmó que la universidad va a plantear un proyecto para tratar de formar parte de este gran plan que tiene como objetivo estrechar lazos entre los países miembros y que permitirá que un alumno pueda estudiar parte de su grado, máster o doctorado en otros países y obtener la doble titulación para poder ejercer su profesión en distintas naciones europeas sin necesidad de formalizar más trámites ni convalidaciones.

En el caso del campus alicantino, ya trabaja con universidades de Alemania, Italia, Grecia y Polonia para formar el consorcio. «Se trata de un proyecto complejo porque no puede servir para todas las titulaciones y tenemos que estudiar muy bien los distintos niveles de colaboración entre universidades», indicó Herrero, pero a la vez es una oportunidad para «establecer relaciones fuertes con otras instituciones académicas, intercambiar conocimiento y experiencias y aumentar la proyección de nuestra universidad», añadió. Además, se trata de convocatorias «muy competitivas, en las que se financian entre un 10 y un 20% de los proyectos presentados» y en esta primera fase la UE sólo financiará seis de estos campus transnacionales. La idea es ir implantándolos poco a poco e ir dotando al programa de más presupuesto hasta conseguir que en 2025 estén en marcha 20 campus europeos. El dinero va directamente al consorcio, que lo distribuye en las distintas acciones necesarias para la implementación del campus internacional.

La UA y sus cuatro socios, al igual que el resto de consorcios, tienen hasta el 28 de febrero para enviar a Bruselas el proyecto y Herrero calcula que en unos tres o cuatro meses la UE anunciará la resolución de las uniones que han conseguido entrar en el campus europeo. Desde la UA aún no quieren precisar con qué universidades en concreto formarán el consorcio ya que todavía no está ultimado, pero Herrero señaló que «estamos hablando de ciudades y universidades similares a Alicante en número de población y tamaño». La convocatoria establece que los consorcios estén formados por entre cinco y ocho universidades de diferentes países y que a su vez estos no se encuentren concentrados en un área geográfica cercana, es decir que una universidad española no se limite a formar alianzas con países como Francia y Portugal.

Un paso más en Erasmus

El responsable de Estudios incidió además en que el proyecto de este consorcio quiere ser «lo más generalista posible para que se puedan beneficiar un gran número de estudiantes y también de profesores e investigadores». Así, concretó que aparte de los intercambios de alumnos y profesores, el plan de la UE potencia también de manera especial la formación online.

«Esta convocatoria europea es un paso más del programa Erasmus», resumió el vicerrector. Este programa de becas para cursar la mitad de un curso o el curso completo en otra universidad europea funciona especialmente bien en la Universidad de Alicante que recibió el curso 2017-2018 a 624 estudiantes extranjeros y 574 estudiantes de la UA salieron a alguna de las 370 instituciones de educación superior con las que la UA mantiene acuerdos. Además, la Universidad de Alicante tiene ya en marcha dobles grados internacionales en Derecho, con la Universidade do Vale do Itajai (Univali), de Brasil, en Administración y Dirección de Empresas con la Northwestern State University de Luisiana, en Estados Unidos, y el doble grado y doble máster con la universidad alemana de Bamberg en las titulaciones de Filologías y Humanidades. «Se trata de profundizar en la internacionalización», argumentó el responsable de Estudios, una materia en la que la UA lleva años trabajando, coordinada por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales que dirige Juan Llopis y que ya puede presumir de tener firmados convenios en los cinco continentes.