Los «Importantes» de INFORMACIÓN premian el talento y la solidaridad

INFORMACIÓN vuelve a reconocer un año más a personas y entidades de la provincia que han destacado en ámbitos como la ciencia, la cultura, el deporte, la innovación empresarial o la solidaridad.

Los «Importantes» ponen en valor, en su trigésimo cuarta edición, avances médicos que permitieron al Servicio de Neonatología del Hospital General de Alicante sacar adelante a una bebé prematura de apenas 490 gramos. También la solidaridad del Pesquero Nuestra Madre de Loreto de Santa Pola, cuyos tripulantes se convirtieron en héroes en altamar al rescatar a doce inmigrantes que viajaban a la deriva en una patera en aguas de Libia. Los galardones de este año ponen en valor, por otro lado, la vanguardia en tecnología de Suma Innova, los cien años gestionando recursos hídricos de Riegos de Levante, que «da de beber» a cultivos del sur de la provincia, junto a la tradición de empresas que son un referente en la provincia, como Anís Tenis, Carmencita y El Monaguillo.

Los «Importantes» quieren premiar este año también aJorge Alió, uno de los oftalmólogos más influyentes y prestigiosos del mundo; a Ángela Nieto, investigadora del Instituto de Neurociencias y referente en los avances contra el cáncer; a Marián Ávila, una joven modelo con Síndrome de Down que brilla en las pasarelas más conocidas del mundo de la moda, y a Gala Gil, una emprendedora que con una «startup» de arquitectura ha entrado por la puerta grande en Silicon Valley.

Los premios de INFORMACIÓN destacan también a Jorge Torregrossa, director de cine y de series como «Fariña» y «Velvet Colección». Siguiendo en el mundo de la cultura, se resalta el valor del Centre d'Art d'Alcoi (CADA), que acaba de estrenar sus nuevas instalaciones, convertido en subsede del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). En el deporte, los «Importantes» aplauden el éxito del Club Voleibol Elche, cuyo equipo femenino disfruta ahora del ascenso a la élite.



Nacida con 490 gramos, a las 23 semanas de gestación y, hoy, sin ninguna secuela. El Servicio de Neonatología del Hospital General de Alicante logró mantener con vida a la prematura, que se conviritó en la más pequeña que el centro ha sacado adelante.



La bebé vino al mundo cuando su madre aún no había cumplido los seis meses de embarazo. Hoy, con año y medio de vida, Araceli es una niña despierta y espabilada, con un buen desarrollo neurológico, que arranca besos y sonrisas de todo el personal de Neonatología del hospital cada vez que sus padres la llevan a una revisión. Hasta hace pocos años, los médicos no intentaban reanimar a estos niños tan pequeños. Pero los avances científicos han permitido éxitos médicos como el de la pequeña Araceli.

Febrero: Jorge Torregrossa, director de cine: De «Velvet Colección» y «Bajo sospecha», al éxito de «Fariña»

Pero ahí no queda la cosa. La joven nacida en Benidorm cuenta con un extenso currículum a pesar de su corta edad, y ya ha desfilado en la Sala Fortuny, en el Vintage en Bodevil Theater, en el Xishang-Intercontinental y en la Pasarela Española, entre otras.

«Yo puedo». Ése es el mantra que cada mañana se repite Marián Ávila, una modelo benidormense con Síndrome de Down que con apenas 14 años ha conseguido brillar con luz propia en algunas de las pasarelas más importantes del mundo, convirtiéndose ya en un ejemplo de esfuerzo y superación después de que el pasado mes de septiembre llegara a desfilar en la Fashion Week de Nueva York. Así, Marián Ávila hizo historia de la mano de la diseñadora estadounidense Talisha White.

Gala Gil Amat, emprendedora: Creadora de una exitosa «startup» con sello de Silicon Valley

Nunca tuvo en mente formar una empresa, pero finalmente lo hizo. Llegó a Silicon Valley, donde su experiencia en una catástrofe por el derrumbe de un edificio en Varsovia le llevó a crear la «startup» YellowFinch, que sirve para monitorizar la salud estructural de los edificios. Así fue como la joven emprendedora alicantina Gala Gil, a sus sólo 23 años, consiguió ser seleccionada en un programa de aceleración de empresas ofrecido por Nasdaq. El éxito alcanzado por esta nueva empresa llevó a esta investigadora a verse proyectada en una pantalla gigante en la icónica Times Square de Nueva York. Para alcanzar esa meta, años de esfuerzo los de esta experta en marketing digital, con dominio de cinco idiomas y estudios en Traducción por la Universidad de Alicante.



Noviembre:

Centre d'Art d'Alcoi (CADA): Un centro cultural que convierte Alcoy en un foco del arte moderno

El Centre d'Art d'Alcoi (CADA) reabrió el pasado mes de noviembre como subsede del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), con unas instalaciones renovadas gracias al acuerdo entre la Generalitat Valenciana, la Fundación CAM y el Ayuntamiento de Alcoy. El centro ha convertido al municipio alicantino en un referente cultural, sobre todo desde la perspectiva del arte moderno, ofreciendo en el inicio de esta nueva andadura la posibilidad de visitar una exposición del colivenc Eusebio Sempere y la muestra «Origens», de la Fundación CAM.



Desde su reapertura, la variedad de la programación cultural ha sido una constante, ofreciendo desde jornadas y presentaciones hasta el último espectáculo de la bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó.

Diciembre:

Pesquero Nuestra Madre de Loreto: Héroes en altamar al salvar la vida a doce migrantes a la deriva

El pesquero Nuestra Madre de Loreto de Santa Pola dio una auténtica lección de humanidad tras rescatar, mientras faenaban en aguas de Libia, a doce personas que iban a bordo de una patera. Sus tripulantes y su patrón, Pascual Durá, regresaron el 21 de diciembre a casa convertidos en verdaderos héroes. Su labor humanitaria dio la vuelta al mundo al haber salvado de morir ahogados a los migrantes. Una proeza que no estuvo exenta de dificultades, ya que la embarcación pasó once días abandonada a su suerte, sin poder atracar en puerto alguno, al no tener la autorización de ningún país. Finalmente, cuando el capitán puso rumbo a Santa Pola ante la falta de víveres, fue Malta la que abrió sus puertas a los migrantes. Doce años antes, la misma embarcación protagonizó una situación similar.