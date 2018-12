El PP culpa a Sanidad de generar en Alicante y Alcoy las listas de espera más abultadas

Las listas de espera más abultadas de toda la Comunidad, para recibir la atención del especialista o para ser operado, se concentran en los departamentos sanitarios de Alcoy y de Alicante, según denunció ayer el vicesecretario general del PP, José Juan Zaplana, con datos ofrecidos por la propia Conselleria de Sanidad en respuesta a preguntas parlamentarias formuladas en septiembre.

«La falta de equidad entre unos y otros departamentos sanitarios es muy grave. No puede ser que la espera oscile entre los tres meses en Alcoy para la primera consulta al especialista y los apenas quince días en Elda; situándose la rehabilitación a la cabeza, con 99 días de espera», recalca el a su vez coordinador del PP en las Cortes para la política social.

A la vista de los datos presentados por la propia conselleria, Zaplana reclama un sistema más equitativo, que refuerce de personal las áreas más críticas «como son Alcoy, el Hospital General de Alicante y el Hospital de Sant Joan», y que desvíe al tiempo a pacientes a otros servicios para agilizarlos.

La media de 148 días de espera para traumatología en toda la Comunidad, se dispara en estos departamentos a los 244 días, siempre según el análisis pormenorizado del PP sobre los datos aportados por Sanidad.

También aportan que en neurocirugía la media autonómica es de 167 días de espera, y en el General de Alicante se incrementa hasta los 237 días.

«Que para la misma prueba de ecografía unos tarden 16 días en Elda y otros 700, que son dos años, en Alcoy, según dónde vivan, no se puede consentir porque genera una gran desproporción y exige una mayor equidad», añade el representante del PP.

En esta línea reclama de los responsables del Consell la implantación de sistemas informáticos más eficaces, que no dependan de que el departamento de turno pueda introducir o no los datos, ni de cómo lo hagan. Zaplana critica que en su respuesta parlamentaria, la propia conselleria admite que no dispone de una información objetiva sobre las listas de espera en cada departamento.



Balance

En su crítico balance sobre la gestión de la Sanidad por el Botànic, el vicesecretario regional del PP, José Juan Zaplana, añade que los presupuestos de 2019 presentan un recorte de 188 millones de euros para hospitales y centros de salud, y de 20 millones de euros menos para la partida de pobreza energética destinada a los más desfavorecidos,» porque no se ha ejecutado».

El PP en la oposición defiende, por otra parte, «un nuevo autoconcierto con más recursos, para tratar dignamente a los profesionales que quieran colaborar en la solución del gran problema asistencial existente», subraya Zaplana.

Asimismo defiende un «nuevo plan de choque sin complejos para desatascar el caos, y que aquellas personas que voluntariamente quieran agilizar su intervención puedan acudir a una clínica privada concertada». Zaplana subraya que en cualquier caso se trata de fondos públicos y que lo que urge es «gestionarlos mejor».

El representante del PP concluye criticando que «PSOE y Compromís nos culpaban de mercantilizar la Sanidad, pero en 2017 han privatizado un 16 % más que el PP en 2015».