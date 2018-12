Las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús visitarán Alicante en marzo de 2019

Después de visitar Filipinas, Rwanda, Burundi y los países nórdicos hasta el círculo polar ártico, la urna con las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (santa Teresita de Lisieux-Francia, 1873-1897), estarán en Alicante del 15 al 20 de marzo de 2019.

Esta visita se enmarca en el Año Jubilar en el Santuario «Santa Faz de la Misericordia» de la ciudad de Alicante (España) que se está conmemorando actualmente. En su iglesia se venera un paño con la cara de Jesús donde, el 17 de marzo de 1489, se produjo un milagro de lacrimación. Desde entonces hasta nuestros días, son numerosas las peregrinaciones, tanto de modo individual como en grupo, que acuden para contemplar e invocar el Rostro de la Misericordia.

Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que vivió solo 24 años, es una de las santas más universales. El papa Francisco le tiene una especial devoción y fue llamada por san Pío X «la santa más grande de los tiempos modernos». Fue declarada patrona de las Misiones y es la más joven Doctora de la Iglesia, considerándose una de las grandes maestras de vida espiritual de nuestro tiempo. Es amada y aceptada también por comunidades cristianas no católicas e incluso por muchos no cristianos. Ella exclamó: «¡Qué gracias me ha concedido la Santa Faz en mi vida!».

Durante su estancia en Alicante las reliquias de su cuerpo estarán todos los días en el santuario «Santa Faz de la Misericordia» de Alicante, visitando solo en algún momento los monasterios de monjas carmelitas descalzas de Altea y Algorós-Elche. Se está preparando un amplio programa de celebraciones que se irán dando a conocer próximamente.

Cuando estuvo en España, recorriendo 40 diócesis durante cuatro meses en 2003, fue venerada y visitada por más de dos millones de personas. El rector del Santuario «Santa Faz de la Misericordia» de la ciudad de Alicante, José Luis Casanova, ha declarado que «esta visita en marzo será un acontecimiento de gracia, una abundante "lluvia de rosas" como ella prometió. Se cumplirá su deseo de "pasar su cielo haciendo el bien en la tierra" y enseñarnos la sencillez de amar juntos a Jesús, procurando que muchos le amen con un renovado testimonio fraterno evangelizador y de santidad».

Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz vivió en la región de Normandía, norte de Francia, entre 1873 y 1897. Fue monja carmelita descalza desde los 15 años. Es autora de «Historia de un alma», autobiografía escrita y traducida a más de 60 idiomas. Es una de las santas más queridas de toda la historia de la Iglesia. Fue beatificada a los 26 años de su muerte y canonizada dos años después. En 1997, al cumplirse el centenario de su muerte, san Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia, testimoniando que su doctrina, como experta en la ciencia del amor, es eminente.