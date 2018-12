Comidas navideñas contra el hambre y la soledad

La Navidad es tiempo de turrón, campanadas y, para muchos, también de solidaridad. Lo saben las 180 personas que hoy han disfrutado de un menú navideño "de cinco tenedores" en los comedores sociales de Alicante gracias a las aportaciones de diez de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, a través de la nueva asociación ARA.

Parados de larga duración, inmigrantes con necesidades, jubilados con escasas pensiones y un largo etcétera. Todos tienen algo en común: la falta de recursos para permitirse una comida diaria. El comedor social de San Gabriel, que gestiona la Asociación de Vecinos Prosperidad de San Gabriel, ha sido, junto al de la Sal de la Tierra, uno de los dos centros de Alicante que han acogido esta iniciativa.

A la labor que durante todo el año realiza el comedor La Prosperidad, hoy se han sumado los restaurantes Dársena, Monastrell, César Anca, Pintxo Kalea, Nou Manolín, Els Vents, La Cantera, Porcardy, La Taberna del Puerto, Mayoral y Maestral. Gracias a sus aportaciones, personas como Raúl, César o Amparo han comido un suculento menú compuesto por diferentes platos como ensalada, paella de marisco, codillo de cerdo o pollo, postres variados como tarta de queso o brownie y, como no podía ser de otra manera, dulces navideños.

Carmen Andreu es una joven de 23 años que sufrió malos tratos por parte de su exmarido y recibió varias puñaladas que le han dejado el cuerpo y el alma llenos de cicatrices. Pese a haber intentado trabajar en multitud de sitios, no lo ha conseguido. En estos momentos, solo sale adelante gracias al subsidio de 400 euros que recibe su actual pareja. Una cantidad que no les da para llenar el frigorífico.

Juana Chozas también sobrevive con la escasa prestación económica de su hermana, y asegura que si ha salido adelante es gracias al comedor social de San Gabriel: "Fui voluntaria aquí y les debo todo. Está todo muy bueno y limpio, para las personas que no nos podemos permitir ir al supermercado este es nuestro salvavidas".

Rafael León salió de la cárcel hace cinco años y desde entonces no ha podido trabajar como cocinero como hacía antes de entrar en prisión: "He tocado muchas puertas para trabajar. Soy un buen cocinero pero, sin embargo, ya nadie me quiso contratar tras haber estado en la cárcel. Si no viniera a este comedor social, me moriría de hambre".

Esta comida ha contado con la labor callada y desinteresada de multitud de voluntarios. Entre ellos se encontraba Antonio Moya, presidente de la asociación de vecinos Prosperidad de San Gabriel, quien, además, ha repartido alimentos para la cena. También ha ayudado en las tareas el diputado provincial Fernando Sepulcre, quien ha trabajado por conseguir una subvención de 30.000 euros para este comedor.

Los comensales han tenido una camarera de lujo. María José San Román, del restaurante Monastrell, reconocido con una estrella Michelin, ha querido visibilizar el trabajo de estos comedores y ha hecho un llamamiento para dar continuidad a esta iniciativa y que el sentimiento de solidaridad permanezca durante todo el año y no solo en esta entrañable época.

Aportaciones

En esta primera edición de la comida navideña de la Asociación de Restaurantes de Alicante participan el restaurante Dársena, que ha preparado paellas de marisco; César Anca, con su olla de crema de marisco; Grupo Grastronou, que ha cocinado fideuá de marisco y pescado; Els Vents, con mantecados y polvorones; La Cantera, con surtido de turrones y brownie; Pocardy, que prepara tartas de zanahoria y queso; Asador La Taberna del Puerto, que ha preparado diez pollos rellenos; Mayoral de la Playa de San Juan, que ha elaborado típicas cocas amb tonyina; y el restaurante Monastrell, que ha aportado panes de todas clases elaborados en el obrador que suministra panes a todo su grupo de restauración.