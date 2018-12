Cocina de «cinco tenedores» en Navidad para 180 personas sin recursos

La Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) ultima junto a los dos comedores sociales más populares de la ciudad, Sal de la Tierra y Prosperidad de San Gabriel, una comida especial de Navidad para las 180 personas, entre fijos y transeúntes, que acuden diariamente a los centros a llevarse un plato caliente a la mesa. Bajo el lema «Solidaridad y dignidad», los 50 restaurantes de esta asociación recien creada se han volcado con esta iniciativa, en la que en esta edición participarán diez de los cincuenta. Cada uno con un plato, que tras prepararse en sus fogones, se repartirá el mismo lunes 24 por la mañana en los comedores.

«Este año lo hemos organizado a última hora, pero la intención es que cada año participen diez restaurantes diferentes, y en 2019 los profesionales cocinen esa mañana los platos en la cocinas de los propios comedores. De momento, esta Navidad cada uno preparará un plato», explicó ayer José María Rodríguez Galant, propietario del Wassabi y portavoz de la asociación. Los invitados a esta fiesta navideña podrán disfrutar de arroces, calderetas, marisco, fideuá, pollo relleno, coca amb tonyina, turrones, dulces navideños e, incluso, sofisticados postres como el popular brownie, complicado de encontrar en una mesa familiar.

El comedor social de San Gabriel, que gestiona la Asociación de Vecinos Prosperidad de San Gabriel, será, junto al de la Sal de la Tierra, uno de los dos centros de Alicante que acogerán esta «comida de Navidad» anticipada el próximo lunes, día de Nochebuena, jornada en el que unas 180 personas sin recursos disfrutarán de un menú especial gracias a la iniciativa de la Asociación de Restaurantes de Alicante, que ha decidido participar en la labor solidaria y benéfica que diariamente desarrollaran los voluntarios.

Antonio Moya, presidente de la asociación de vecinos Prosperidad de San Gabriel explica que «va a ser una comida especial y, además, a las personas que vengan a comer se les entregará un 'kit' con alimentos para la cena. La única condición es que la gente venga aseada y vestida adecuadamente, pero si no hay chaquetas, no pasa nada. ¿Cómo vamos a apretar a gente que no tiene para comer?», subraya Antonio, que todos los días ofrece con el equipo de voluntarios 140 comidas a los ochenta/noventa comensales habituales y también a los transeúntes que llegan, comen y se van a seguir ruta.

Con techo y sin techo



«No todas las personas que vienen al comedor son sin techo. Acuden familias sin recursos y hasta muchos jubilados con pensiones mínimas que no llegan a los 400 euros, y tras los pagos mensuales no tienen mucho dinero más para comer». El comedor social tiene sus cocinas y recibe los productos del Banco de Alimentos, del Fondo Español de Garantía Agrícola, del Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, de empresas alicantinas como, entre otras, Horneo Alacant y, sobre todo, de Mercadona. «Si no fuera por el apoyo de Mercadona, que nos da de todo, incluidos carne y pescado frescos, nuestros arroces serían solo de verduras», apunta Antonio Moya, coordinador de toda esta enorme labor social, que tendrá su jornada extraordinaria el lunes, Nochebuena, quizá el día más entrañable del año para las familias de Alicante y de toda España, muchas con situaciones complicadas.

En cuanto a la vajilla para servir los manjares sucede algo parecido al vestido. «Tenemos vajilla pero nada especial. Eso sí, nos han comentado desde la asociación de restaurantes que nos van a traer platos, vasos y copas que ellos retiran porque tienen algún desconchado. Lógicamente no sirven para sacarlos a sus mesas pero a nosotros nos vienen de maravilla», señaló Antonio Moya.

En esta primera edición de la comida navideña de la Asociación de Restaurantes de Alicante participan el restaurante Dársena, que preparará paellas de marisco; César Anca, con su olla de crema de marisco; Grupo Grastronou, que cocinará fideuá de marisco y pescado; Els Vents, con mantecados y polvorones; La Cantera, con surtido de turrones y brownie; Pocardy, que prepara tartas de zanahoria y queso; Asador La Taberna del Puerto, que se ha comprometido a preparar diez pollos rellenos; Mayoral de la Playa de San Juan, que elaborará típicas cocas amb tonyina; y el restaurante Monastrell, que aportará panes de todas clases elaborados en el obrador que suministra panes a todo su grupo de restauración.