Miedo a correr solas

Laura Luelmo, de 26 años, fue abordada, brutalmente atacada y finalmente asesinada a las cuatro de la tarde, mientras practicaba running en la serranía de Huelva. No es el único caso similar ocurrido en los últimos meses. En mayo, Leticia Rosino, de 33 años, hacía ejercicio en las inmediaciones del pueblo zamorano de Castrogonzalo cuando fue abordada por un menor que trató de abusar de ella. Se resistió y la mató a golpes con piedras. Y en agosto, la alicantina Arantxa Gutiérrez, de 31 años, fue asesinada mientras corría por los alrededores del hotel de Costa Rica donde se encontraba de vacaciones con su pareja.

Casos como estos han metido el miedo en el cuerpo a las mujeres aficionadas al running, que no se sienten seguras cuando salen solas, especialmente por la noche o por zonas apartadas. De hecho, nueve de cada diez mujeres se sienten acosadas cuando salen a correr solas y más de la mitad se sienten seguras cuando salen acompañadas. Son datos aportados por los ingenieros que han desarrollado «Sincronizadas», la primera app que a nivel nacional pone en contacto a mujeres que quieren correr acompañadas y ya está comenzando a ser usada por corredoras alicantinas. En la tarde de ayer había creados hasta siete grupos de mujeres para correr en las localidades de Alcoy, Albatera y Alicante a horas «intempestivas», como las 6 de la mañana, o las 20 horas. Solo un día antes eran dos los grupos que se habían organizado.

En internet también existen páginas en las que se pueden inscribir deportistas que buscan compañía para entrenar. En una de estas páginas hay hasta 84 mujeres de todos los rincones de la provincia. Aunque muchas de ellas señalan en su perfil que buscan hacer deporte en compañía para motivarse y superarse, otras dejan ver que salen a correr cuando es de noche y que prefieren hacerlo acompañadas.

Según la última edición de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 26,7% de las mujeres españolas corren. Proyectadas estas cifras sobre la población de la provincia de Alicante, supone que cerca de 200.000 mujeres practican running.

Muchas de ellas lo hacen en clubes y equipos, buscando una mayor motivación, pero también sintiéndose más protegidas en grupo. Es el caso de Amparo Rodríguez, quien sale a correr varios días a la semana a las siete de la mañana con uno de los grupos del centro deportivo Arena. Su trabajo le impide practicar deporte a otra hora y reconoce que hacerlo sola, cuando aún no ha amanecido, le asusta.

«Al principio salía con un amigo, pero tuvo que dejarlo y entonces decidí hace cinco años unirme al club». Si en alguna ocasión, añade Rodríguez, tiene que salir a correr sola a esas horas, evita determinadas zonas. «Corro generalmente por grandes avenidas, con mucha luz, y pegada a la carretera, para que los coches puedan verme». Recorridos como los que hizo ayer por la mañana con sus compañeros de running subiendo la Serra Grossa «son impensables si tengo que ir sola». En sus doce años como corredora, cuenta que se ha llevado algún que otro susto. «Vivo por la Albufereta y cuando cortaron la Cantera por las obras del TRAM tuve que dejar de correr por ahí porque un día salieron de uno de los bares de la zona un grupo de chicos y hasta me tocaron el culo». Para esta deportista, los riesgos y la desprotección que sufren las mujeres ha ido a más con el paso de los años. «Antes volvíamos a casa solas caminando después de salir de marcha por la playa de San Juan y no pasaba nada. Ahora cada vez tenemos más miedo».

También en uno de los grupos de running del centro deportivo Arena corre Carolina Molina. Lleva haciéndolo cuatro años y si bien admite que el motivo de apuntarse a este equipo era en un principio el de la motivación, ahora asegura que trata de no correr sola «y si lo hago, procuro evitar ciertos lugares». En su caso, el detonante fue una mala experiencia en Estados Unidos. «Cada vez que viajo por trabajo procuro salir a correr y, en Seattle, me metí por un parque en el que había grupos de gente con muy mal aspecto. Pasé un rato muy malo y ahí me di cuenta de lo que me habría podido pasar». Tras las noticias de mujeres asesinadas en nuestro país mientras hacían deporte, asegura que hace unos meses compró un spray de pimienta, «aunque aún no me he atrevido a utilizarlo, ya que ni siquiera sé si es legal».

Abogada de profesión, a Molina le indigna que las mujeres tengan que pasar por esta situación por el mero hecho de practicar su deporte favorito. «Tengo una hija de 17 años y estoy asustada. A veces me cuenta cosas, de coches que les paran, les dicen que se suban....es tremendo».

Gloria Soriano entrena en el club Montemar y actualmente está preparando el maratón de València. Entrena cuatro y cinco días a la semana y procura no salir a correr sola. Si lo hace, también procura escoger avenidas grandes y bien iluminadas para evitar sustos. «Lamentablemente una mujer no se puede ir a correr donde le dé la gana. Lo que le ha pasado a Laura Luelmo nos puede pasar a cualquiera», señala Soriano.

En los grupos de corredores de las redes sociales, muchos testimonios de mujeres que reconocen pasar miedo cuando practican deporte solas. «Yo también corro, y ahora corro con miedo, sola o acompañada, da igual, el miedo lo tengo», señalaba ayer una chica en Facebook. «He escuchado tantas veces ... "No salgas ya es de noche"... "Y vas a ir sola?"... "Corre por donde haya gente"... Pero si salgo a correr, a divertirme, a desfogar.... Ya basta», comentaba otra chica.

Movilización



El asesinato de Laura Luelmo ha causado una honda conmoción entre los aficionados alicantinos al running. A través de los grupos de WhatsApp de los distintos grupos de corredores de la ciudad de Alicante se empezó a mover ayer por la tarde la organización de una carrera en recuerdo de la joven asesinada en Huelva. En principio, se baraja la fecha del sábado por la mañana, por la zona de la Cantera, aunque no hay nada cerrado.

En la ciudad de València, grupos de corredoras también se concentraron ayer por la tarde para protestar a través del deporte por este asesinado. La convocatoria fue impulsada por «Juntas es mejor», un movimiento creado por dos licenciadas en Educación Física, Patricia López y Paula Llorente, para fomentar la actividad física entre las mujeres, que este año ha recibido el Premio al Mérito Deportivo de la ciudad de València por su labor de fomento del deporte popular.

Al conocer la noticia «sentimos una cosa extraña en el estómago, una impotencia y una rabia», señala Patricia López, quien reivindica que una mujer no tiene «por qué medir» la hora, el lugar por donde va o la ropa que lleva cuando sale a correr sola.

«Decidimos transformar esa rabia en una quedada, y que esta fuera un homenaje a Laura» y una forma de «alzar la voz en forma de zancadas», indicó López.