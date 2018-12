El Consell habilitará una vía verde en el tramo de la costa que dejará libre el tranvía

La Generalitat tiene previsto transformar en una vía verde de 1,5 kilómetros de longitud el tramo de la primera línea del mar frente a la Cantera, entre la playa del Postiguet y la Finca Adoc (Albufereta), que se va a quedar libre de la plataforma de vías del tranvía a partir de la próxima semana. Proyecto cuya ejecución tardará, sin embargo, aún varios meses porque la entrada en servicio del túnel de la Serra Grossa va a coincidir con el final de la legislatura y, de momento, si no hay reacción inmediata del Consell, la obra carece de presupuesto.

La intención de la Conselleria de Vertebración del Territorio es retirar las vías y acondicionar el actual trazado de cerca de un kilómetro y medio para convertirlo en una vía que dé continuidad al itinerario que une la playa del Postiguet y Albufereta, a la altura de la Finca Adoc. De esta forma se convertirá en uno de los itinerarios más atractivos de la ciudad, que hoy en día es ya muy frecuentado gracias al sendero litoral que construyó el PP en la anterior legislatura, precisamente con la tierra que se extrajo de la excavación del túnel.

Las obras para equipar el túnel ya contemplaban la retirada de la infraestructura ferroviaria que quedará fuera de servicio a partir del martes, pero el compromiso de la Generalitat fue más allá al asumir también la redacción del proyecto definitivo para acondicionar este vial.

La Isleta sigue cerrada



Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante se felicitó ayer de la conclusión de las obras que, según recordó la concejala de Urbanismo, Mari Carmen de España, «se convierte en el único proyecto de infraestructuras del Consell en Alicante esta legislatura. Hace falta ahora que terminen la Vía Parque». En cuanto a la futura zona verde, el Ayuntamiento está dispuesto colaborar «cuando sepamos qué planes tiene la Generalitat», subrayó De España.

El desvío de las líneas del TRAM por el Túnel de la Serra Grossa, apto para que los trenes puedan alcanzar hasta los 100 kilómetros/hora, velocidad que, no obstante, está descartada, no permiten de momento volver a abrir la parada de la Isleta. Todavía queda por conectar la estación a la vía que todavía no está en servicio, de ahí que la parada de la Albufereta sigue siendo la estación alternativa durante el transcurso de las obras, que finalizarán en febrero.

En Albufereta, donde paran las Líneas 3 (Luceros-El Campello) y 4 (Luceros- Plaza La Coruña) del TRAM, también ofrece servicio la Línea 1 (Luceros-Benidorm) mientras se mantengan los trabajos. Además, en las inmediaciones, los usuarios podrán subir a las líneas de autobús 9, 21 y 22.

El actual tráfico tranviario y ferroviario se desviará el martes por una vía única través del túnel en circulación mientras se acomete la fase segunda.