Barceló admite la falta de médicos en Atención Primaria y busca una solución

Asegura que la provincia recibirá cien millones hasta 2019, lo que representa el 35% de la inversión sanitaria de la Comunidad.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, admitió ayer la falta de médicos en Atención Primaria y anunció que se reunirá la semana que viene con las asociaciones de Primaria y los sindicatos para abordar la cuestión. Barceló hizo estas declaraciones en plena reivindicación de los profesionales para rebajar la presión asistencial y aumentar los minutos que dedican a cada paciente y tras el compromiso de la Generalitat de Cataluña de contratar a 250 facultativos, mejorar las retribuciones y fijar doce minutos por paciente con el que lograron desconvocar la huelga y las protestas de los médicos, que también han salido a la calle en Andalucía.

El anuncio de la consellera se produjo en el transcurso de un desayuno coloquio organizado por INFORMACIÓN con la colaboración de la empresa biofarmacéutica Celgene bajo el título «Innovación basada en el valor» celebrado en el Hotel Meliá, al que asistieron profesionales del ámbito sanitario de la provincia.

Barceló aseguró que «nuestro eje central y nuestra apuesta es la Atención Primaria porque es la puerta de entrada al sistema de salud». «Es verdad que se dan elementos comunes en todas las comunidades como la falta de médicos y un déficit en Enfermería, la Comunidad Valenciana no es ajena a esa situación y los profesionales quieren abordarla. Esta consellera es consciente de la reclamación de los profesionales y sindicatos respecto a la necesidad de rebajar los cupos por profesional para que las personas sean atendidas correctamente y en el tiempo necesario para ello», indicó. «Es una realidad y las realidades no se ocultan, hay que ponerlas encima de la mesa, afrontarlas, leerlas correctamente y abordarlas desde la planificación, el acuerdo y el consenso», añadió.

<!-- GMv2|pTipoComp=videos&pIdGaleria=5c126bf9fab46c0621c62817|GMv2 --><div itemscope="" itemprop="video" itemtype="schema.org/VideoObject" class="imagen videonoticia"><div class="bigvideonot" id="video_1544743770201_5c126bf9fab46c0621c62817"><video id="contVideo_1544743770201_5c126bf9fab46c0621c62817" class="video-js vjs-default-skin videoG" controls preload="none" poster="https://imagenes-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160284/preview2col_mg.jpg?t=1544711161000" width="646" height="220"><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160284/barcelo-analiza-retos-sanidad-publica-1_p.mp4" type="video/mp4" res="180" label="SD" data-res="SD" data-default="true" /><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160284/barcelo-analiza-retos-sanidad-publica-1_m.mp4" type="video/mp4" res="360" label="MD" data-res="MD" /><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160284/barcelo-analiza-retos-sanidad-publica-1_g.mp4" type="video/mp4" res="720" label="HD" data-res="HD" /></video><script>if(typeof iniciarVideo === 'function'){iniciarVideo('contVideo_1544743770201_5c126bf9fab46c0621c62817','2c','Ana Barceló analiza los retos de la sanidad pública ','https://www.diarioinformacion.com/multimedia/videos/alicante/2018-12-13-160284-barcelo-analiza-retos-sanidad-publica.html',false,'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360&iu=/138855687/nacional-di/di-generico_vc&ciu_szs&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26t%3Dtema%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[title]&correlator=[timestamp]#0#10#0#10 ','_inf_propio');}</script></div><meta itemprop="uploadDate" content="2018-12-13 15:26:01" /><meta itemprop="author" content="informacion.es" /><meta itemprop="description" content="La consellera de Sanidad participa en un desayuno organizado por INFORMACIÓN para hablar" /><meta itemprop="name" content="Ana Barceló analiza los retos de la sanidad pública " /><meta itemprop="thumbnailURL" content="https://imagenes-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160284/preview2col_mg.jpg?t=1544711161000" /></div><!-- GMv2_fin|pTipoComp=videos&pIdGaleria=5c126bf9fab46c0621c62817|GMv2_fin -->

Durante su intervención la responsable de Sanidad recorrió los retos de su área en el camino hacia una «cultura de la salud» desde una perspectiva sociosanitaria atendiendo a los cambios demográficos y sociales que por el aumento de la esperanza de vida virarán hacia la cronificación de enfermedades y el aumento de las patologías neurológicas sin olvidar que «la enfermedad más acuciante será la soledad».

<!-- GMv2|pTipoComp=videos&pIdGaleria=5c12673dfab46c0621c6280d|GMv2 --><div itemscope="" itemprop="video" itemtype="schema.org/VideoObject" class="imagen videonoticia"><div class="bigvideonot" id="video_1544743804853_5c12673dfab46c0621c6280d"><video id="contVideo_1544743804853_5c12673dfab46c0621c6280d" class="video-js vjs-default-skin videoG" controls preload="none" poster="https://imagenes-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160279/preview2col_mg.jpg?t=1544709949000" width="646" height="220"><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160279/barcelo-soledad-sera-enfermedad-acuciante-proximas-generaciones-1_p.mp4" type="video/mp4" res="180" label="SD" data-res="SD" data-default="true" /><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160279/barcelo-soledad-sera-enfermedad-acuciante-proximas-generaciones-1_m.mp4" type="video/mp4" res="360" label="MD" data-res="MD" /><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160279/barcelo-soledad-sera-enfermedad-acuciante-proximas-generaciones-1_g.mp4" type="video/mp4" res="720" label="HD" data-res="HD" /></video><script>if(typeof iniciarVideo === 'function'){iniciarVideo('contVideo_1544743804853_5c12673dfab46c0621c6280d','2c','Ana Barceló: "La soledad será la enfermedad más acuciante de las próximas generaciones"','https://www.diarioinformacion.com/multimedia/videos/alicante/2018-12-13-160279-barcelo-soledad-sera-enfermedad-acuciante-proximas-generaciones.html',false,'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360&iu=/138855687/nacional-di/di-generico_vc&ciu_szs&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26t%3Dtema%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[title]&correlator=[timestamp]#0#10#0#10 ','_inf_propio');}</script></div><meta itemprop="uploadDate" content="2018-12-13 15:05:49" /><meta itemprop="author" content="informacion.es" /><meta itemprop="description" content="La Consellera de Sanidad asegura que la soledad afecta a muchos aspectos de las personas y alerta" /><meta itemprop="name" content="Ana Barceló: 'La soledad será la enfermedad más acuciante de las próximas generaciones'" /><meta itemprop="thumbnailURL" content="https://imagenes-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160279/preview2col_mg.jpg?t=1544709949000" /></div><!-- GMv2_fin|pTipoComp=videos&pIdGaleria=5c12673dfab46c0621c6280d|GMv2_fin -->

También destacó la importancia de la prevención mediante campañas. Y sobre todo, de la mano de la investigación y la innovación que llevará a «terapias avanzadas y asistencia particularizada, más precisa y eficaz». Asimismo, la consellera defendió el modelo autonómico descentralizado porque «cada territorio tiene sus realidades y necesidades que debemos atender con decisiones propias» y «la desigualdad y desprotección en materia de derechos o la terrible imagen de corrupción de anteriores gobiernos no invalida el sistema autonómico», argumentó. Además exigió una mejor financiación y apoyó la colaboración pública-privada en el sistema sanitario en forma de conciertos y planes de choque, pero no en la gestión. En este sentido, recordó que ya se ha recuperado la concesión del Hospital de La Ribera una vez finalizada y estudia cómo revertir la del Hospital de Dénia «con todas las garantías jurídicas». «La Generalitat ha asumido la responsabilidad que le corresponde y no puede interpretarse como un ataque ni como una arbitrariedad», indicó la titular de Sanidad para quien «la sanidad privada tiene su espacio y su función con total legitimidad, merece nuestro reconocimiento porque tenemos horizontes comunes y objetivos compartidos».

Por otra parte, afirmó que «podemos pagar la sanidad universal perfectamente porque no es un gasto, es una inversión».



Inversiones en Alicante

Barceló destacó que entre 2015 y 2019 la provincia recibirá el 35% de las inversiones de la Comunidad y la exención al copago farmacéutico ha beneficiado a más de 524.000 personas, destacó la consellera.

<!-- GMv2|pTipoComp=videos&pIdGaleria=5c126868fab46c0621c6280f|GMv2 --><div itemscope="" itemprop="video" itemtype="schema.org/VideoObject" class="imagen videonoticia"><div class="bigvideonot" id="video_1544743882209_5c126868fab46c0621c6280f"><video id="contVideo_1544743882209_5c126868fab46c0621c6280f" class="video-js vjs-default-skin videoG" controls preload="none" poster="https://imagenes-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160281/preview2col_mg.jpg?t=1544710248000" width="646" height="220"><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160281/alicante-recibira-2019-inversion-comunidad-sanidad-1_p.mp4" type="video/mp4" res="180" label="SD" data-res="SD" data-default="true" /><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160281/alicante-recibira-2019-inversion-comunidad-sanidad-1_m.mp4" type="video/mp4" res="360" label="MD" data-res="MD" /><source src="https://videos-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160281/alicante-recibira-2019-inversion-comunidad-sanidad-1_g.mp4" type="video/mp4" res="720" label="HD" data-res="HD" /></video><script>if(typeof iniciarVideo === 'function'){iniciarVideo('contVideo_1544743882209_5c126868fab46c0621c6280f','2c','Alicante recibirá hasta 2019 el 35% de la inversión de la Comunidad en Sanidad','https://www.diarioinformacion.com/multimedia/videos/alicante/2018-12-13-160281-alicante-recibira-hasta-2019-inversion-comunidad-sanidad.html',false,'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360&iu=/138855687/nacional-di/di-generico_vc&ciu_szs&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26t%3Dtema%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[title]&correlator=[timestamp]#0#10#0#10 ','_inf_propio');}</script></div><meta itemprop="uploadDate" content="2018-12-13 15:10:48" /><meta itemprop="author" content="informacion.es" /><meta itemprop="description" content="La Consellera de Sanidad, Ana Barceló, destaca el valor de la provincia como punto clave" /><meta itemprop="name" content="Alicante recibirá hasta 2019 el 35% de la inversión de la Comunidad en Sanidad" /><meta itemprop="thumbnailURL" content="https://imagenes-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/videos/2018/12/13/160281/preview2col_mg.jpg?t=1544710248000" /></div><!-- GMv2_fin|pTipoComp=videos&pIdGaleria=5c126868fab46c0621c6280f|GMv2_fin -->

La política sajeña aseguró que la Generalitat «ha mostrado una atención especial a la provincia en materia sanitaria». «Al concluir esta legislatura habremos invertido cerca de cien millones de euros en la construcción, ampliación y reforma de hospitales y centros de Atención Primaria, mientras que entre 2012 y 2015 las inversiones no llegaron a 22 millones», dijo la consellera, que avanzó que «para 2019 invertiremos también 22 millones de euros en toda la Comunidad para reforzar los centros de Atención Primaria». En concreto, están incluidos en los Presupuestos de la Generalitat para 2019 tres centros de salud en la ciudad de Alicante, el de Playa San Juan-Condomina, Garbinet y el Pau II. Además, indicó que se contemplan ampliaciones en el Hospital General de Alicante, el Hospital General de Elche, el Hospital de Sant Joan, el Hospital Vega Baja de Orihuela y el Hospital de San Vicente «para dar una mejor asistencia». «Espero antes de finalizar el año poder sacar a concurso alguno de estos proyectos», avanzó Ana Barceló.

Las cifras, precisó, suponen que «en comparación con la legislatura anterior hemos destinado a Alicante un 316% más». «Pero queremos ir más allá y en el camino de la transformación del sistema sanitario Alicante contará con centros de referencia como el Instituto de Investigación Isabial, el Distrito Digital y el Centro de Investigación del Envejecimiento», resaltó, al tiempo que citó a las universidades públicas. «Todos esos polos de talento y de innovación están llamados a alumbrar el futuro», consideró. «Es la hora de confiar plenamente en Alicante y el Consell así lo hace», concluyó. «Alicante es un territorio privilegiado para desarrollar esa cultura de la salud integral por sus potencialidades económicas, sociales, climáticas y del conocimiento y la investigación», a juicio de Barceló.

Y fue tajante al señalar que «Alicante no puede perder ni tiempo ni energías confrontándose con otros territorios porque supone ahondar en un victimismo tan falso como perjudicial para nuestra tierra». «Ya sabemos a dónde conduce el enfrentamiento territorial en nuestro país y cuál es el resultado cuando las instituciones que son de todos se utilizan para avivar el conflicto político. Ningún país sale ganando enfrentándose a sí mismo», reflexionó.

En su opinión, Alicante «puede liderar el proyecto de innovación para el futuro de toda la Comunidad Valenciana. La sanidad en la provincia tiene un presente y un futuro. Es la hora de Alicante».



Listas de espera

Para la reducción de las listas de espera quirúrgicas y de diagnóstico «el Consell aprobó un acuerdo para noviembre y diciembre y esperamos firmar otro en enero que presentaremos en breve a la mesa sectorial», señaló. La consellera puso de manifiesto que «la espera en la Comunidad Valenciana está por debajo de la media, pero queremos resolver la cuestión» y aseguró que «en patologías graves no existe esa lista de espera». No obstante, dijo, «vamos a poner en marcha todos los mecanismos a nuestro alcance» y resaltó como novedad el hecho de que los profesionales que trabajen en centros en los que la lista de espera sea «aceptable» se trasladarán a aquellos donde sea mayor para no tener que trasladar al paciente. «Estamos en ello», tranquilizó.

<!-- GMv2|pTipoComp=fotos&pIdGaleria=5c12e31e6abc860629982ba9|GMv2 --><div itemscope="" itemprop="image" itemtype="schema.org/ImageObject" class="ver_foto_galeria"><div class="foto_principal"><a target="_blank" href="https://www.diarioinformacion.com/multimedia/fotos/alicante/2018-12-13-145885-barcelo-alicante.html"><img itemprop="url" class="imagen" alt="Ana Barceló, en Alicante" src="https://imagenes-cdn.diarioinformacion.com/multimedia/fotos/2018/12/13/145885/preview2col_mg.jpg?t=1544741662000" height = "220" border="0" /></a><meta itemprop="width" content="547" ><meta itemprop="height" content="220" ><div class="cajatexto"><div class="txtGaleria"><a target="_blank" href="https://www.diarioinformacion.com/multimedia/fotos/alicante/2018-12-13-145885-barcelo-alicante.html" title="Ver Galería">Ver Galería</a><div class="bot_play"> </div></div></div></div><meta itemprop="name" content="Ana Barcel?, en Alicante" /><meta itemprop="datePublished" content="2018-12-13 23:54:22" /><meta itemprop="description" content="La titular de Sanidad admite en un desayuno coloquio -organizado por INFORMACIÓN con la" /></div><!-- GMv2_fin|pTipoComp=fotos&pIdGaleria=5c12e31e6abc860629982ba9|GMv2_fin -->



Big Data

Una de las asignaturas pendientes del sistema sanitario es cuantificar su valor, según las palabras de Barceló. «¿Cómo valorarlo, por el trato recibido o por el resultado?». se preguntó. Para tratar de dar valores tangibles y profundizar en el conocimiento del sistema, la Conselleria de Sanidad trabaja en proyectos de Big Data para saber «cuántas veces recae un paciente, los tiempos de espera o el número de días de estancia hospitalaria». Se trata de recoger y analizar la ingente cantidad de datos que proporcionan los hospitales «y que sea desde la iniciativa pública porque son necesarios también para poder planificar estrategias», explicó la responsable de Sanidad.

Por otra parte, la consellera afirmó que «estamos dentro de la estrategia del Ministerio de Sanidad para abordar el tema de las terapias avanzadas». La conselleria está inmersa en el proceso para culminar la acreditación de los centros hospitalarios que puedan aplicar terapias avanzadas para enfermedades que actualmente no tienen curación. «Serán muy pocos los centros de referencia en toda España y la Comunidad Valenciana está trabajando para acreditarse y poder tener dos o tres centros».