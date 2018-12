El Hospital de Sant Joan se vuelve a quedar 24 horas sin Radioterapia

El único acelerador de partículas que tiene ahora en marcha el Hospital de Sant Joan, puesto que el otro está fuera de servicio hasta que acaben las obras en el búnker, ha vuelto a estropearse durante 24 horas, desde el mediodía del miércoles día 12 hasta hoy jueves a esa misma hora aproximadamente.

Fuentes del Hospital informan de que todos los pacientes que estaban citados en ese periodo de tiempo, serán atendidos entre este sábado y el próximo lunes, además de que el acelerador, ya reparado de nuevo, está en funcionamiento hasta las 12 de la noche en horario continuado para absorber el elevado número de pacientes adscritos al centro sanitario.

La máquina que ha vuelto a estropearse, tras un reparación de urgencia que reanudó el servicio este lunes por la tarde, tiene ya doce años y está siendo sometido a una intensa actividad al ser el único con el que se cuenta para dar servicio.

A consecuencia del cierre del otro acelerador de partículas, por las obras "necesarias" en el búnker, donde caía agua de la lluvia, aquellos pacientes que no son directos del hospital ya no se atienden hasta que no se cuente con el segundo acelerador, pendiente de las obras.

Desde el Hospital auguran que la esperada llegada de otros dos aceleradores, fruto de la donación del empresario Amancio Ortega, podrá resolver cualquier contingencia porque para entonces se dispondrán de hasta cuatro máquina.