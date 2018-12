Los vecinos de Santa Faz estudian llevar sus demandas al Vaticano

Los vecinos de Santa Faz que se movilizaron a raíz de la marcha de las Hermanas Clarisas del monasterio de la Santa Faz todavía no han entregado las más de 7.500 firmas recogidas aquellos días en la pedanía. Y no lo han hecho aún porque están estudiando la forma de hacerlas llegar al Vaticano, además de registrarlas en el Obispado de Orihuela-Alicante. En cambio, sí tienen descartado llevar copia de estas firmas al Ayuntamiento de Alicante, donde también pensaban hacerlas llegar en un principio, porque no ven que sea útil para conseguir su objetivo, que no es otro que el regreso de las monjas clarisas que han estado custodiando la reliquia durante 500 años.

Precisamente por este motivo, con las más de 2.500 firmas que se recogieron aquellos días en la Santa Faz, especialmente el domingo 11 de noviembre, más los cerca de 5.000 apoyos que se alcanzaron en la plataforma Change.org (donde sigue activa la cuenta) la intención es «hacer la mayor presión posible y que sean las altas jerarquías de la Iglesia Católica quienes tomen una decisión», por lo que la Santa Sede «es el mejor lugar para conseguir este objetivo».

Ciudadanos exige vigilancia



La noticia publicada ayer por INFORMACIÓN sobre la ausencia de vigilancia policial permanente por parte de la Policía Local en Santa Faz provocó la respuesta del grupo municipal de Ciudadanos, Su portavoz, Yaneth Giraldo, aseguró que «la Comisión de Santa Faz que se aprobó en el último pleno municipal debería centrarse en este tipo de cuestiones, la seguridad del monasterio y la custodia de la reliquia con el fin primordial de preservar esta tradición cultural y religiosa centenaria. Así lo intentamos advertir desde Cs con unas enmiendas que iban precisamente en esta dirección, para evitar noticias como ésta. No es de recibo que se reduzca la vigilancia porque ya no hay alarma social, un argumento que se cae por su propio peso».

«A pesar de todo esto, los grupos de izquierda se empecinaron en centrar la comisión en la propiedad del conjunto y en la reversión de su titularidad, asunto al que no nos oponemos siempre y cuando se afronten cuestiones de urgencia, y la seguridad del conjunto y de la reliquia lo son», añadió la edil.