El Sindicato Médico critica el retraso de Sanidad en resolver los concursos de traslados

El Sindicato Médico critica el retraso de la Conselleria de Sanidad en resolver los concursos de traslados. Una situación que, según el CESM, afecta a miles de trabajadores que están pendientes de saber cuál va a ser su destino.

La Conselleria de Sanidad ha convocado en total 73 concursos de traslados, para fomentar la movilidad de aquellos trabajadores de hospitales y centros de salud que quieran cambiar de destino laboral. Hace un año que se convocaron estos traslados con miles de plazas en juego. Un año después quedan por resolver 22 de estos traslados y hay 30 que ya se han resuelto, pero que están en fase provisional y hasta que no se resuelvan de manera definitiva, los trabajadores no saben cuál es su destino laboral. Además, critican desde el CESM, "la mayor parte de los concursos resueltos son los que implican a pocos médicos o enfermeros. Los más grandes, como Medicina de Familia o Enfermería, permanecen paralizados, y afectan a miles de trabajadores que desconocen dónde trabajarán".

"Hay gente que incluso ha cambiado a sus hijos de colegio, porque tiene la certeza de que ha obtenido plaza en el destino que quiere, pero no puede hacer nada hasta que no se resuelva definitivamente el concurso. Hay personas que están muy desesperadas por esta situación", señalan desde el Sindicato Médico. Esta entidad recuerda que hasta que finalice el concurso de traslados no se pueden resolver las oposiciones celebradas en los últimos meses. "Tampoco se podrán convocar nuevas oposiciones hasta que estos trámites estén finalizados".

A preguntas de este diario, la Conselleria de Sanidad, no ha aclarado el porqué de estos retrasos que afectan a estos concursos de traslados. Fuentes sindicales señalan que estas demoras obedecen a la falta de personal administrativo.

Por otro lado, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV ha denunciado que no tienen "ninguna información" sobre el plan de refuerzo invernal que todos los años pone en marcha la Conselleria de Sanidad para paliar los problemas y contingencias sanitarias habituales de este periodo del año, lo cual supone un "alarmante retraso" respecto a temporadas pasadas.

Según el secretario general del sindicato, Andrés Cánovas, a mitad del mes de diciembre todavía no saben "nada sobre cuáles son las intenciones de Sanidad al respecto", a su juicio, "algo realmente preocupante porque es necesario incrementar las plantillas médicas y de otras profesiones sanitarias para hacer frente a fenómenos como la gripe".