Educación promete pagar el 21 de diciembre las nóminas que adeuda a los interinos

"La Conselleria de Educación se compromete a pagar a todo el profesorado pendiente el 21 de diciembre". Así lo acaba de anunciar el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv), que esta mañana ha convocado en València una nueva concentración en protesta por los impagos de las nóminas al profesorado interino. Tres meses después de empezar el curso, según este sindicato, más de 300 docentes arrastran retrasos en el abono de sus salarios por parte del departamento del conseller Vicent Marzà.

Otros sindicatos como la Federación de Enseñanza de CC OO cifran en unos 700 los interinos de toda la Comunitat Valenciana no han recibido alguna parte de su sueldo, aunque, desde la conselleria de Educación, limitan a 50 los que aún no han cobrado ninguno de los tres meses de este curso escolar. No obstante, la mayoría de los impagos corresponden a los dos primeros días de septiembre en los que la conselleria no dio de alta a los interinos con vacante para todo el curso adjudicada en julio y que luego rectificó.

El Stepv subraya que que hay personas que llevan tres meses sin cobrar y "la situación está llegando a un punto límite porque tienen que pagar las facturas y las hipotecas correspondientes". "Otros han cobrado un mes pero no el resto, mientras que los que han incorporado con posterioridad a septiembre y tampoco han cobrado", añade. Tanto el Stepv como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han denunciado estos impagos ante la Inspección de Trabajo.



Una constante desde hace más de cinco años

Los impagos en el inicio del curso al profesorado interino, que en algunas ocasiones se han prolongado hasta enero, han sido una constante toda esta legislatura e incluso en la anterior con el PP debido a la falta de personal administrativo en las direcciones territoriales de Educación. El elevado número de profesorado interino, 27.000 este curso, al que hay que dar de alta en septiembre y en octubre provoca retrasos y errores en la mecanización de los datos que dejan a miles de profesores sin cobrar el primer mes o incluso el segundo.

Al segundo o tercer mes cobran todas las nóminas de golpe, pero eso no reduce la ansiedad que han pasado pues han tenido que pedir dinero prestado a sus familias o al banco para poder pagar las facturas durante los meses que no han cobrado. Para los docentes que logran una plaza lejos de su domicilio, la situación se vuelve angustiosa pues en el primer mes es el que tienen que soportar más gastos si han de alquilar una vivienda y le exigen el abono de una fianza.

El Stepv en la concentración de este pasado lunes ante el Palau de la Generalitat reclamó a la Conselleria de Educación que avanzara el pago de las nóminas pendientes a este próximo lunes 10 de diciembre, pero ante la negativa de la Administración había convocado la protesta de esta mañana.

Durante la protesta de hoy a las puertas de la conselleria se han producido dos reuniones con una delegación de profesores afectados y de representantes del Stepv con el director general de Personal Docente, Ximo Carrión, y con el subsecretario de Educación, José Villar. Según el Stepv, Villar "se ha disculpado por los impagos y ha explicado que se ha reforzado el personal de nóminas para que todas las personas afectadas cobren el 21 de diciembre todo lo que se les debe, junto con el resto de profesorado".

Posteriomente, añade el sindicato, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha salido ha conversar con los docentes concentrados. Soler, detalla el Stepv, "ha pedido disculpas por la situación y también ha explicado que se está trabajando para que el personal cobre durante este mes de diciembre y, además, para que no vuelva a pasar",



Los auxiliares de inglés también se quejan de los retrasos

A la concentración también han acudido representantes de los auxiliares extranjeros de conversación que tampoco han cobrado. Estas persones se han reunido con el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, de quien depende la gestión se este personal. "Según ha explicado Fullana -prosigue el sindicato -cobrarán el próximo 10 de diciembre".

Este curso son 610 los auxiliares extranjeros de conversación en inglés que la Conselleria de Educación ha reclutado a través del Ministerio de Educación para que apoyen al profesorado a fomentar la competencia comunicativa oral en la lengua de Shakespeare a los alumnos de los colegios públicos de la Comunitat Valenciana. El programa del ministerio no contempla auxiliares de conversación en la enseñanza concertada.

Estos auxiliares extranjeros, que se incorporaron a los colegios en octubre, deben recibir 1.000 euros al mes en concepto de ayuda para la dieta de manutención y alojamiento. Su jornada laboral es de 16 horas de trabajo a la semana, 12 de clase y, el resto, de coordinación con el profesorado del centro. En la convocatoria, la conselleria ya informaba a los auxiliares de retrasos en el abono de la ayuda. "Los pagos se reciben al principio del mes siguiente. Sin embargo, los pagos iniciales se pueden demorar un poco más y, por lo tanto, se deben tomar disposiciones financieras para este período", advertían

El Stepv insta a la Administración "a solucionar estos impagos y a cumplir su compromiso de que no volverá a pasar". El sindicato avanza que estará atento "a los trabajos que ya se han iniciado para que se modifique el procedimiento y el programa informático que ha creado tantos problemas en la gestión de las nóminas, cómo han explicado desde la conselleria". También agradece a los docentes que se han concentrado estos días (y en cursos pasados) "porque han contribuido a agilizar la gestión de las nóminas y que se solucione próximamente".