Barcala: «Quien quiera una foto con Papá Noel, que la pague»

Ni un paso atrás. El alcalde, Luis Barcala (PP), se mantuvo ayer firme en la decisión de prohibir que se hagan fotos con el móvil en la Casa de Papa Noél, que este año se ha trasladado hasta el Panteón de Quijano. Pese a la polémica, el regidor defendió que se cobre cinco euros por cada foto realizada por la empresa encargada de la actividad navideña impulsada por el Ayuntamiento. «¿Quieres hacerte una foto con Papa Noel? Pues la pagas. La visita y entregarle la carta es absolutamente gratuito. No es obligatorio hacerte una foto para poder visitar a Papá Noel», intentó justificar ayer el alcalde, que fue testigo del malestar ciudadano durante la inauguración de la atracción del sábado.

Entonces, según relatan testigos, se retiró el cartel situado a la entrada de la casa de Papa Noel que anuncia que no se pueden tomar fotos con el móvil y el precio de las instantáneas (desde cinco euros por una foto; a diez, por tres). Ese día, Barcala sí pudo sacar el móvil para retratar, por ejemplo, a compañeros del gobierno local.

Tras la controversia surgida durante el fin de semana, el concejal de Fiestas, José Ramón González, mantuvo ayer una reunión de urgencia con representantes de la empresa. Sin embargo, la cita terminó sin novedades. La solución, según ambas partes, pasaba por que el Ayuntamiento pagase a la empresa para levantar el «veto» a las fotos de móviles. Barcala justificó su negativa a pagar, con fondos públicos, la atracción, además de recordar que en otras ciudades también se pasa por caja: «El año pasado, la Casita de Papá Noel les costó 20.000 euros a los alicantinos. Este año no les cuesta ni un euro, y quien quiera hacerse la foto, paga, y quien no, no se la paga». La Concejalía de Fiestas ha centralizado esta Navidad la organización de todas las actividades, desde la Casa de Papa Noél a las atracciones ubicadas en la Plaza de Toros. Además, Fiestas también decidió triplicar el presupuesto para iluminación en Alicante, que este 2018 alcanza los 220.510 euros.

Mantener la prohibición provocó ayer las críticas del PSOE y de Compromís. «Durante tres años se han podido hacer fotos con el móvil, ha llegado Barcala y ha privatizado la Navidad», señaló Montesinos, mientras Espuch añadió que el PP «crea desigualdad entre los niños alicantinos». A la polémica, y haciendo ver que no es un asunto baladí en Alicante, también se sumaron ayer los dos últimos alcaldes salidos de las urnas, el socialista Gabriel Echávarri y la popular Sonia Castedo, que cerraron filas con sus partidos.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>¿Consideras acertada la decisión del Ayuntamiento de Alicante de pagar por fotografiarse con Papá Noel?</li></ul><p></noiframe>