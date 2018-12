El consejo "de urgencia" para debatir sobre la macroplanta, sin fecha de reunión

El Pleno de Alicante, tras el acuerdo adoptado previamente por todos los grupos, aprobó por unanimidad una declaración institucional el pasado 27 de octubre en la que, entre otras cuestiones, instaba al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en su condición de presidente del consejo local Puerto-Ciudad, a convocar de «forma urgente» una reunión de dicho órgano para el «debate y adopción de las declaraciones que procedan» tras la polémica surgida en la ciudad por el proyecto de instalación de una macroplanta de combustible en el Puerto de Alicante.

Sin embargo, más de un mes después de que se aprobase ese acuerdo en el Pleno de Alicante, con el voto a favor de todos los concejales, nada se sabe por ahora del consejo Puerto-Ciudad. Al menos, los grupos de la oposición no han sido convocados a una primera reunión tras una controversia que llevó a que todos los grupos presentasen alegaciones al proyecto que estuvo en exposición publica hasta mediados de este mes. En ese periodo, entre partidos políticos, asociaciones y vecinos a título particular, se presentaron más de 1.000 alegaciones ante la Autoridad Portuaria, que ahora no dispone de un tiempo máximo para darles respuesta.

En la declaración institucional aprobada por unanimidad y que promovió en un primer momento Guanyar, la corporación también alcanzó otros seis acuerdos. Entre ellos, instar a la Autoridad Portuaria, a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana a desestimar «conforme a Derecho» las solicitudes de autorización que se enmarquen en alguna de las dos fases previstas. Y es que el proyecto, según la documentación que la empresa promotora hizo llegar a la Autoridad Portuaria, estaba dividido en dos partes: la primera, con seis macrodepósitos y un volumen de 111.000 metros cúbicos y una segunda, con doce depósitos más [cuya ubicación prevista se puede ver en el fotomontaje realizado por el grupo municipal de Guanyar] y un volumen de otros 700.000 metros cúbicos. Además, la Corporación también reclamaba al Gobierno central, ahora en manos del socialista Pedro Sánchez, que instase al Puerto a desestimar el permiso para la necesaria modificación sustancial.

Por último, el Pleno municipal de Alicante acordó instar a la institución presidida por Juan Antonio Gisbert a «iniciar los trámites» para modificar los planes específicos del Puerto con el fin de bloquear en el futuro que se promuevan proyectos como el de los macrodepósitos de combustible.