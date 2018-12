El belén vuelve al Ayuntamiento de Alicante

El belén municipal vuelve al zaguán del Ayuntamiento de Alicante. Después de que el Nacimiento permaneciera fuera del Consistorio por decisión del gobierno tripartito, la representación religiosa ha regresado hoy al Ayuntamiento de Alicante. Al acto de inauguración ha acudido el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, junto a los concejales del equipo de gobierno José Ramón González, Carlos Castillo y María Dolores Padilla. Por parte de la oposición, entre otros, han estado presentes Eva Montesinos (PSOE), Natxo Bellido (Compromís) y Juanfran Escudero (Cs). Desde Guanyar, ningún representante en un acto que no ha estado al margen de la polémica, y todo por la presencia de un sacerdote que ha bendecido el belén justo antes de su inauguración oficial.

Barcala ha justificado la presencia de un representante de la Iglesia en una petición cursada directamente por la Asociación de Belenistas, que ceden el Nacimiento al Ayuntamiento durante estas fiestas. "No es una cuestión del Ayuntamiento, sino de la Asociación de Belenistas, que ha pedido traer un sacerdote para bendecirlo y no tenemos el más mínimo inconveniente, al fin y al cabo han sido ellos quienes han montado el belén y hay que respetar las creencias de todo el mundo. Al contrario que ellos, nosotros respetamos a todos piensen lo que piensen. Al final estamos poniendo normalidad en las cuestiones que los alicantinos querían, erradicando sectarismos como es cargarse la Navidad y llamarla otra cosa. Para nosotros la Navidad es Navidad y se celebra con los símbolos, ritos y tradiciones propias, sin complejos", ha señalado el alcalde tras las críticas llegadas desde el PSOE y Compromís.

La socialista Eva Montesinos, previamente, había criticado la presencia del sacerdote en la inauguración, "No nos parece lo más razonable, es la casa que representa a todos los alicantinos. Estas formas tan antiguas de hacer las cosas y de bendecir un belén dentro del Ayuntamiento. Al final, la Iglesia es la que vuelve a tomar protagonismo en las instituciones", ha señalado la portavoz del PSOE. En la misma línea, desde Compromís, Natxo Bellido ha abogado por separar los actos religiosos de los laicos. "Estamos en el Ayuntamiento de Alicante, que es la casa de todos, crean lo que crean. El problema no es el belén, que puede estar porque es una tradición asociada a estas fiestas, aunque habría otros sitios con más visibilidad, como la plaza del Ayuntamiento de Alicante, lo que nos preocupa que se mezclen actos religiosos e institucionales", ha añadido Bellido.

Desde Guanyar, el portavoz Miguel Ángel Pavón explicó la ausencia de su grupo en el acto. "No hemos asistido al acto de inauguración porque estamos en contra de que en el Ayuntamiento haya un belén. Consideramos que las administraciones deben mantenerse al margen de celebraciones religiosas. Además, nos parece lamentable que un sacerdote haya bendecido el belén". El concejal de Guanyar, además, ha sido crítico con sus exsocios de gobierno: "Lo que no entendemos es que PSOE y Compromís critiquen esa bendición pero no que haya un belén en el zaguán del edificio noble del Ayuntamiento. Lo coherente, en nuestra opinión, si realmente se apuesta por la laicidad, hubiera sido no asistir al acto".

Detalles de la obra

"Acontecimiento en Belén" es el título escogido para el nacimiento, que se ha instalado en el zaguán del Ayuntamiento y que podrá visitarse desde esta hoy y hasta el 6 de enero. El horario de visitas es de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 9 a 13 y de 18 a 20 horas y domingos de 9 a 13 horas, con la excepción de los festivos del 25 de diciembre y del primero de enero.

Barcala, en su intervención oficial, ha destacado que "el Ayuntamiento ha recuperado el zaguán como localización del nacimiento, espacio emblemático para que los alicantinos puedan visitar el Belén estas Navidades en la planta baja municipal, como se ha venía haciendo históricamente porque es el Belén de todos los alicantinos ".

Por su parte, el presidente de los Belenistas, Alejandro Cánovas, ha señalado que "gracias al apoyo del alcalde de Alicante la representación plástica del Belén vuelve a instalarse en la casa de nuestra ciudad", y a su vez ha subrayado que " el papel de estas fiestas que estaban en un segundo plano ha recuperado su interés y el lugar que se merece". Cuatro meses de trabajo por parte de la Asociación de Belenistas de Alicante han hecho posible la instalación del pesebre, que está compuesto por 30 figuras de 19 centímetros, originales del figurinista José Luis Malloi. En total, las dimensiones del Belén alcanzan los cuatro metros y medio de ancho, dos metros de profundidad y una altura 80 centímetros. Son cuatro las escenas que lo componen: el Nacimiento ambientado en una cueva en la parte inferior derecha del Belén, la Anunciación a los Pastores situada en una gruta en la parte inferior izquierda con un manantial de agua real y la Caravana de los Magos, que discurre por la parte superior izquierda de la instalación.

El belén dejó de verse a las puertas del Ayuntamiento en la Navidad de 2015, cuando se trasladó a la estación de Renfe. El entonces tripartito de Alicante, que gobernaba la ciudad desde hacía medio año, alegó que existía un "ligero hundimiento" en la zona en la que habitualmente se instalaba el nacimiento para decidir su traslado. Esa fue al menos el argumento que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, dio a conocer basándose en un informe técnico, aunque los belenistas sabían desde un mes antes que en ese año 2015 no habría belén en el Ayuntamiento, según les explicó el alcalde Gabriel Echávarri, para "diversificar" la Navidad.

Tras el cambio de color al frente del Consistorio alicantino, el gobierno de Barcala ha decidido que el belén regrese al "hall" del Ayuntamiento. Eso sí, cambiando ligeramente su ubicación, ya que en la anterior continúan las vallas que alertan del ligero hundimiento del suelo. Desde hoy, el nacimiento está instalado a la izquierda de la entrada, mientras que hasta la Navidad de 2014 se colocaba a la derecha.

La nueva ubicación coincide con la entrada al grupo municipal socialista, que a partir de ahora tendrá el nacimiento justo a las puertas de su "sede" en el Ayuntamiento. Por otro lado, el belén que el pasado año se instaló en la plaza de Séneca, volverá a su ubicación anterior: en la Montañeta. Esta representación se inaugurará esta tarde, al igual que la iluminación de Navidad.