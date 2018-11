Barcala reclama pruebas de que está descontaminado el suelo del Puerto sobre el que se proyecta una gasolinera

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, insistió ayer en la necesidad de verificar si el suelo en el entorno de Casa Mediterráneo sobre el que se proyecta una gasolinera, que ya cuenta con la autorización de la Autoridad Portuaria, está «descontaminado». Los terrenos acogieron en su día los polémicos depósitos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que fueron trasladados en la década de los noventa tras la presión de los vecinos. El popular Barcala recordó ayer que había un acuerdo para descontaminar estos terrenos, «y eso es algo que se tiene que verificar». El Puerto dejó en suspenso la concesión a finales de 2015 porque «los estudios sobre el estado del terreno concluyeron que existía una afección por hidrocarburos».

Barcala recordó ayer que la licencia de obra está caducada, por lo que la empresa promotora (Repsol) tendría que iniciar de nuevo todos los trámites en la Concejalía de Urbanismo. Además, el alcalde apuntó que en 2016 y 2017 el tripartito prorrogó la licencia a Repsol, que proyecta una gasolinera convencional abierta al público con un presupuesto de obra de 500.000 euros. «Al llegar nosotros vimos que no había motivo para seguir prorrogándola y decretamos la caducidad», añadió ayer el alcalde al ser preguntado por los medios por un proyecto que fue tratado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria celebrado el pasado miércoles, al que no asistieron ninguno de los dos consejeros que forman parte del gobierno municipal, ni el propio Barcala ni el concejal Carlos Castillo.



De fotos con el Rey

Ante la ausencia de Barcala en el Consejo de Administración del Puerto, en el que se autorizó la construcción de una gasolinera en el entorno de Casa Mediterráneo, el grupo municipal socialista criticó ayer las prioridades del alcalde. «Mientras se debatían asuntos que conciernen a la ciudad, el alcalde estaba en València con el único propósito de fotografiarse con el Rey. Estamos acostumbrados a que Barcala no asuma sus responsabilidades y actúe, más de una vez, como un fan en lugar de como un alcalde», señaló ayer en un comunicado la portavoz socialista, Eva Montesinos, quien también criticó la ausencia del otro representante del gobierno municipal, el popular Carlos Castillo, que a la hora del Consejo de Administración del Puerto estaba en el pleno de la Diputación: «Si el concejal Carlos Castillo no puede hacerlo porque está ocupándose de torpedear las inversiones del Consell en la Diputación, quizás debería renunciar a sus responsabilidades y cederlas a algún compañero que sí se preocupe por los intereses de los alicantinos». En el comunicado del PSOE, Montesinos no explica por qué prorrogó la licencia para la construcción de la gasolinera siendo concejal de Urbanismo ni aclara si está a favor o en contra del proyecto.