Emergencias prevé para mañana viento de hasta 50 km/h en toda la provincia de Alicante

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado el nivel amarillo por riesgo de vientos en toda la provincia de Alicante para mañana viernes, lo que representa que se pueden sufrir vientos de hasta 50 kilómetros por hora. También en la provincia de Valencia se ha establecido el nivel amarillo de riesgo, pero solo en el interior sur.

Los niveles de riesgo vienen determinados por cuatro colores, según la Agencia Estatal de Meteorología: verde (no existe riesgo meteorológico), amarillo (no existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta por fenómenos meteorológicos habituales pero potencialmente peligrosos o localización de alta vulnerabilidad como una gran conurbación), naranja ( existe un riesgo meteorológico importante por fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales) y rojo (el riesgo meteorológico es extremopor fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto).

El Ayuntamiento de Alicante informó sobre la previsión para mañana, aunque subrayó que no se activa la preemergencia en el nivel amarillo "al no alcanzar umbrales de riesgo importante, aunque puede generar problemas en actividades o localizaciones vulnerables que obliguen a adoptar medidas preventivas", sobre todo las que se realicen al aire libre y en zonas de parques y jardines donde haya arbolado con riesgo.