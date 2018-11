Sanidad solo pagará más a los médicos que por la tarde hagan operaciones más complicadas

La Conselleria de Sanidad seguirá pagando por intervención a los médicos que operen por las tardes para reducir las listas de espera y seguirá manteniendo las tarifas que tanto han soliviantado a los médicos, hasta el punto de negarse a operar.

El departamento de Ana Barceló solo contempla pagar más en aquellos casos en los que las intervenciones sean complejas. En estas situaciones el personal sanitario cobrará por sesión y no por intervención. Los médicos en estos casos percibirán 309,08 euros y 200,9 los enfermeros. Así se recoge en uno de los puntos de la resolución que la consellera firmó el lunes por la tarde de manera urgente para tratar de calmar los ánimos de médicos y enfermeros que en numerosos hospitales de la Comunidad se han negado a operar con los nuevos precios marcados por Sanidad y que contemplan, por ejemplo, el abono de 51 euros por intervenir de una catarata o 40 por quitar unas muelas del juicio. La resolución también contempla pagar más cuando la patología no esté contemplada o no se ajuste a lo establecido en la tabla de retribuciones que Sanidad publicó en el DOGV del pasado 31 de octubre y en la que se recogen los tipo de intervenciones que se pueden hacer por las tardes para rebajar la lista de espera y el precio al que se van a pagar.

También se pagará más cuando en una misma intervención haya patologías contempladas en ese listado con otras que no lo están. En cualquiera de estos tres supuestos, que la conselleria califica como excepcionales y especiales, deberán ser los gerentes de los hospitales los que autoricen a que la retribución sea por sesión quirúrgica y no por intervención. También se exige que en estos tres casos el quirófano esté ocupado por lo menos 4,30 horas.

La medida ha sigo acogida con escepticismo por parte de los médicos. En el Hospital de Sant Joan, por ejemplo, ayer continuaban sin ser citados nuevos pacientes para ser operados por la tarde. Esta mañana está prevista una reunión entre la Gerencia del centro y los jefes de servicio para abordar la situación. En el Hospital General de Alicante, según precisaron desde el Sindicato Médico, los servicios están divididos entre aquellos que quieren retomar las operaciones por las tardes y los que quieren seguir el plante.

Por su parte, el Partido Popular advierte de que van a ser «ultravigilantes» con esta nueva situación. El diputado José Juan Zaplana señaló ayer que van a pedir mensualmente todos los informes a las gerencias para controlar que no se autorice como excepcional ninguna intervención ordinaria. «Todas las tardes no pueden ser excepcionales. No vamos a consentir trapicheos», señaló Zaplana. Mientras, la consellera de Sanidad, Ana Barceló señaló ayer en Orihuela que la nueva resolución recoge «alguna» de las aportaciones que los profesionales sanitarios han planteado. En cualquier caso, Barceló ha aclarado que el acuerdo inicial es «solamente» para los meses de noviembre y diciembre y en enero de 2019 se revisará para «ver si con estas medidas se obtiene los objetivos que queremos».

Desde el Sindicato Médico se acusa a Sanidad «confundir a los profesionales con planes y decretos que cambian día a día sin consenso y de forma unilateral». CEMS exige «una remuneración digna y acorde con la responsabilidad y preparación que requiere cualquier intervención quirúrgica».