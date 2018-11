Echávarri, a Bellido: "Si lo importante es la ética, debes dejar tu acta de concejal"

El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri ha negado hoy cualquier tipo de responsabilidad en la organización de la Plaça del Llibre, una actividad de promoción del valenciano por la que el PP ha pedido la dimisión del portavoz de Compromís, Natxo Bellido, por favorecer con dinero público a la pareja de una concejala de la formación en Alicante, María José Espuch.

"No hay solicitud de presupuestos u ofertas, sino una única factura emitida por Escola Valenciana, entidad que ha mostrado su apoyo al proceso independentista de Catalunya", ha indicado en un comunicado el equipo de Gobierno, que cataloga a Escola Valenciana como "próxima al independentismo catalán". El PP ha decidido "suprimir este año el gasto de promoción" por organizar la Plaça del Llibre.

En un escrito publicado en Facebook,de las dos ediciones celebradas en Alicante (2016 y 2017) y, al igual que el PP, ha reclamado a Bellido que dimita por cuestiones de ética y estética. ", debes abandonar de forma inmediata tu acta de concejal", le dice Echávarri a su excompañero del tripartito, al que acusa de doble vara de medir: "Si para Compromís no era ético ni estético que el marido de alguna consellera ocupara cargo público [en alusión a Carmen Montón ], creo que no debería serlo el que el marido de una concejala se beneficie de una subvención pública. Si para ti, como portavoz de Compromís , no era ético ni estético que Nerea Belmonte [la tránsfuga que fue expulsada del tripartito en febrero de 2016] beneficiara con contratos a dedo (legales) a un compañero de partido, tampoco debería serlo en este caso, que se ha concedido una subvención a ilustres de Compromís".

Sin embargo, el exdirigente socialista, que se vio obligado a dejar el cargo el pasado mes de abril por sus dos procesos judiciales por supuesta prevaricación, duda que Bellido vaya a entregar su acta, tal y como se lo reclama también el gobierno local del PP. "Me consta que en el maravilloso mundo de Compromís esto no va a suceder. En ese mundo en el que os movéis, solamente exigís responsabilidades, pero no os las aplicáis cuando en casos idénticos os afectan. Habláis -prosigue Echávarri- de la ética y estética de los demás pero jamás de la propia. El doble rasero es vuestro dogma. Así que tranquilo sigue diciendo que todo es culpa mía o del PSOE. Para poca ética, ninguna".

Sobre la polémica organización de la Plaça del Llibre, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, anunció ayer que el equipo de gobierno dará traslado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la adjudicación de la celebración de la Plaça del Llibre por parte de Compromís. "Un órgano creado expresamente para cuestiones que suscitan dudas éticas o incumplimiento del Código de Buen Gobierno las valore y dictamine", indicó ayer Barcala, quien reclamó explicaciones a Bellido: "Ahora mismo lo que estamos esperando es que el señor Bellido dé las explicaciones correspondientes". Durante la jornada de ayer, desde en el entorno de Compromís, se intentó marcar distancia con la segunda edición de la feria literaria, celebrada días después de la ruptura del tripartito: "Sólo recordar que en 2017, cuando se realizó la segunda Plaça del Llibre, Compromís ya no estaba en el gobierno".

Echávarri, en su escrito de hoy en Facebook, descarta cualquier responsabilidad propia y del PSOE por extensión en la organización del evento, que recibió subvenciones y contratos directos por un valor aproximado de 25.000 entre las dos ediciones. "Estoy en el absoluto convencimiento de que todo se hizo por cauces absolutamente legales e impecablemente, como todo lo que hicimos estando en el gobierno municipal. Pero el señor Bellido en vez de defender, porque es absolutamente defendible su actuación, y alejar toda sombra posible, lo que hace es enchufar un ventilador para intentar repartir culpas, como si con eso su actuación quedara exonerada, cuando es todo lo contrario", señala el socialista, quien asegura que el convenio entre el Ayuntamiento y Escola Valenciana se firmó a petición de Compromís, entonces socio del tripartito de Alicante: "Seguramente lo firmara, pero de hacerlo, lo hice porque venía avalado por ti y tu formación, mis socios de gobierno, de los que me fiaba, porque siempre me creí que éramos un gobierno compartido y por tanto avalaba decisiones que lejos de mi ideario provenían de fuerzas que estaban representadas en el gobierno municipal. Ojalá todos hubieran actuado así, aceptando las ideas de los demás".

Respecto a la organización de la segunda y, por ahora, última sesión de la Plaça del Llibre, que ya se celebró con el PSOE en solitario al frente del gobierno municipal tras la ruptura del tripartito, Echávarri detalla la participación de los socialistas en el evento, que finalmente volverá a celebrarse el próximo mes de febrero, pero ya al margen del Ayuntamiento: "La segunda feria se realizó, parece ser, cuando gobernábamos en solitario, pero se venía preparando muchísimos meses antes, contigo al frente, por lo que no es de recibo el querer librarse de tal responsabilidad".