La Plaça del Llibre tendrá lugar en febrero pese a la falta de apoyo del Ayuntamiento

La Plaça del Llibre d'Alacant se celebrará durante el mes de febrero pese a la falta de financiación del equipo de gobierno del PP, que anunció esta misma semana su decisión de no subvencionar la actividad que tiene el objetivo de promocionar la literatura en valenciano.

Ismael Vicedo, portavoz de la Fundació Escola Valenciana, confirmó ayer a este medio que seguirá organizando la actividad pese a no contar con el montante económico que solía ofrecer el equipo de gobierno para el montaje y que rondaba entre los 10.000 y los 15.000 euros. Recordar que la iniciativa nació en el año 2016, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con Escola Valenciana para la promoción del valenciano. En la pasada edición, esta fiesta del libro reunió a más de treinta autores valencianos, catalanes y baleares con actividades dirigidas a todo tipo de público, desde cuentacuentos infantiles hasta mesas redondas, presentaciones de libros o entrevistas a autores. También contó con la participación de más de un millar de niños de centros educativos de Alicante.

Para garantizar su continuidad, la organización tocará las puertas de la Conselleria para solicitar financiación y mantendrá una reunión con todas las asociaciones colaboradoras para valorar la situación y analizar posibles alternativas para sacar adelante el evento: «Valoraremos cualquier alternativa antes de no hacerlo. Nos adaptaremos a la situación actual y veremos qué recursos tenemos para celebrarlo. Si no podemos dos días, lo haremos uno. Y si no podemos en una determinada ubicación, lo haremos en otra. Lo importante es que la Plaça del Llibre se va a celebrar porque es una actividad con una gran aceptación», tal y como indicó ayer Ismael Vicedo.

Discrepancias políticas

El equipo de gobierno considera que no se trata de una campaña de fomento de la lectura, sino un evento promovido por Compromís y que «el destino que le ha dado este partido en estos años no ha cumplido con el objetivo de favorecer la promoción del valenciano y sólo ha servido para beneficiar a sectores nacionalistas próximos a esta coalición, e incluso favorables al independentismo». Al gobierno popular le resulta «muy cuestionable» la financiación de la actividad con una «elevada aportación económica». Ismael Vicedo reprochó ayer estas declaraciones al PP y se mostró «molesto» por el hecho de vincular la Plaça del Llibre con el independentismo y el separatismo: «Entiendo que no le interese al alcalde, si no lo quiere organizar tenemos que comprenderlo, pero no le encontramos ningún sentido a que lo quiera vincular con otros temas». El portavoz de Compromís Natxo Bellido criticó esta semana la gestión del alcalde popular Luis Barcala y lo acusó de pertenecer a «la derecha cutre e inculta». También Guanyar Alacant mostró su rechazo a esta decisión y dijo que «el PP está utilizando un tema tan delicado como la discriminación del valenciano en términos electoralistas».

Pese a la polémica generada en torno a este asunto, Escola Valenciana confirmará próximamente el día exacto en el que se celebrará y su ubicación. También pedirá licencias al Ayuntamiento para seguir «promoviendo la literatura y la lengua valenciana en la ciudad de Alicante».