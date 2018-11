Arrancan los «playback» sin límites

Segunda semana de la maratón de «playbacks». El certamen artístico de Hogueras, que arrancó el pasado fin de semana con la actuación de 16 comisiones, volvió a llenar ayer el Hogar Provincial de alegría, música y bailes. Una jornada con siete intervenciones dio el pistoletazo de salida a la categoría única, la sección que cuenta con más participantes y que no establece límites de edad.

Los villanos de DC Cómics se pasaron por la tarima en primer lugar. La Hoguera Virgen del Remedio-La Paz abrió la tarde con su «Suicide squad»-escuadrón suicida-. Aunque los canallas saltaron al escenario con fuerza, pronto les salió un competidor mucho más sentido. «Believe in love» fue la temática que la Hoguera Polígono de Babel-Bernardo Pérez Sales eligió para salir, justo después, para luchar por un puesto entre los premiados.

En tercera posición, la comisión Virgen del Remedio-La Cruz hizo una interpretación titulada «A, B, C», a la que le siguió bien de cerca Passeig de Gomiz con el tema «Magic Island» -La isla mágica-, película de los noventa en la que Jack Carlisle, un niño de 13 años, se lanza al mundo de los piratas y la fantasía.

«The world of Oz» fue el tema que escogieron los miembros de la barraca Som fills del poble, quienes actuaron en sexta posición después de un arranque de jornada que tuvo lugar, con el sol ya caído, a las 20 horas.

Por si la «malicia» del escuadrón suicida había sabido a poco, la Hoguera Escritor Dámaso Alonso apostó por «Circus Zombie». Y del mismo modo que no se puede detener una avalancha cuando corre ladera abajo, tampoco fue posible detener a la Hoguera Mercado Central y a su «Hairspray Live: You Can't Stop The Beat».

Otras ocho comisiones tienen una cita esta tarde a las 18:30 horas dentro de la categoría única, la sección que cuenta con más participantes, por encima de la adulta e infantil.

Durante el día de ayer, las Hogueras también fueron protagonistas en otro rincón de Alicante: en la Institución Ferial Alicantina. Más de 300 bellezas y damas hicieron un desfile matutino en la vigésimo quinta edición de Expofiesta, la Feria Nacional de Fiestas Populares.