Las motos eléctricas de alquiler dejan Alicante

Apenas nueve meses ha durado en Alicante la experiencia del alquiler de motocicletas eléctricas. Un servicio que puso en marcha una empresa líder del sector a finales del pasado 2017 y que ayer echó el cierre por no responder a las «expectativas» generadas en una compañía con implantación en otras once ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Málaga o Murcia, entre otras. La empresa anunció recientemente a sus abonados que echaba el cierre a partir del 1 de noviembre. A preguntas de este diario, la firma reconocía que su decisión de dejar la ciudad apenas nueve meses después de echar a andar se debe a la falta de usuarios. «Cerramos en Alicante porque no ha respondido a nuestras expectativas, en clientes y rentabilidad. Nuestra intención es reordenar el servicio en otras ciudades para cubrir la demanda que tenemos y en un futuro ver si es factible implantarnos de nuevo en Alicante», señalaron fuentes de la empresa, que subrayaron que la experiencia en la ciudad ha sido, pese a todo, «muy buena en términos relativos, con clientes fieles que han mimado el servicio».

El alquiler de motos eléctricas llegó a la ciudad de Alicante a finales del pasado año, con medio centenar de vehículos repartidos por la ciudad, caracterizados por no emitir CO2 a la atmósfera al no usar combustibles fósiles, además de no emitir ruido al circular.

Las motos, de un característico color amarillo, podían circular por toda la ciudad, pero los usuarios solo podían cogerlas y aparcarlas en áreas determinadas, alejadas de las zonas más conflictivas de la ciudad. Las dos áreas, según la empresa, abarcaban el centro de Alicante, la zona de Playas y barrios como San Gabriel o Tómbola. Para poder ser usuario de este servicio que presume de contribuir a la movilidad sostenible solo había que registrarse en una APP, facilitando los datos personales, el permiso de conducir y los datos bancarios. El proceso de uso de las motos, según explican usuarios del servicio en Alicante, era sencillo: bastaba con localizar las motos en el mapa a través de la app, desbloquearla, coger los cascos que se guardaban en el baúl trasero (con protecciones higiénicas de usar y tirar) y ponerla en marcha.

Sin embargo, pese a la comodidad del servicio, el precio de 0,25 euros por minuto y la existencia de bonos, tal y como señalan abonados a los que ahora se les devolverá el dinero que tenían en «caja», el alquiler de motos eléctricas en Alicante no ha funcionado tras una experiencia que no ha llegado ni al año. Tampoco tuvo éxito el servicio público de bicicletas, al que renunció la empresa concesionaria tras cuatro años en la ciudad, marcados por las pérdidas ligadas a la falta de usuarios y los actos vandálicos.