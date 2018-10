El Ayuntamiento de Alicante abre el albergue a personas que viven en la calle

El Ayuntamiento de Alicante abrió anoche, pese a que no estaba previsto, el albergue de transéuntes a personas que viven en la calle y que no forman parte ahora mismo de ninguno de los programas del centro, para que pudieran cenar y pernoctar en el gimnasio de las instalaciones.

Inicialmente, varias personas sin techo desplegaron en el exterior de las instalaciones una pancarta de protesta pelando a sus derechos constitucionales de tener un trabajo y un hogar, reclamando asimismo alojamiento nocturno por la intensa lluvia que caía. Además, se quejaron de la escasez de plazas que tiene el albergue "que no nos da acogida", y aseguraron que ni siquiera les dejan entrar a ducharse o cambiarse, sólo a cargar el móvil. Afirman que muchas noches duermen al raso en las proximidades del estadio Rico Pérez. "Sólo podemos dormir en el albergue 15 días cada seis meses cuando sabemos que hay camas vacías. Mientras tanto, sólo podemos entrar al recinto de 8 a 11 horas y de 18 horas a 20 horas para cargar el móvil".



Desde el Ayuntamiento explicaron que, aunque no estaba previsto porque el dispositivo no se pone en marcha hasta llegar a la situación de alerta naranja, y en la noche del martes no estaba decretada, finalmente se activó el operativo de climatología adversa después de contactar con Cruz Roja. Desde Acción Social indicaron que fueron 17 personas las que pudieron pernoctar y cenar en el gimnasio del centro de acogida, que tiene una capacidad para 50 personas. Es decir, que finalmente estas personas pudieron dormir en el albergue.