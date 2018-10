El Ayuntamiento abre la participación para renovar la ordenanza del ruido entre críticas de la oposición y de los vecinos

La concejala de Urbanismo, Mari Carmen De España, ha presidido hoy la Jornada del Ruido, a la que habían sido convocados más de 90 colectivos sociales, en representación de vecinos, hosteleros y comerciantes. A la reunión, sin embargo, no han asistido más de una treintena de personas, incluyendo concejales y asesores de los grupos políticos.

La concejala ha explicado, según el Ayuntamiento, "cómo se desarrollará el inicio de este proceso, con la firma en el día de hoy del decreto que abrirá un plazo de 15 días naturales para que cualquier colectivo o particular pueda remitir sus propuestas". Con este trámite se abre el proceso de consultas, para que cualquier ciudadano o asociación pueda hacer llegar sus propuestas a la Concejalía de Urbanismo a través tanto de la web municipal como del correo electrónico (ordenanza.ruido@alicante.es).

"Entendemos que estamos ante un problema que nos concierne a todos y, por tanto, el proceso debe implicar a todas las partes. Al final, de lo que se trata es de que, con independencia de quién gobierne, la ciudad de Alicante pueda tener una regulación adecuada que responda a las necesidades reales", ha incidido la concejala, quien ha añadido que los técnicos Urbanismo evaluarán las propuestas que se reciban para "estudiar su inclusión y actualizar el borrador previo ya existente de la ordenanza del ruido".

La edil ha anunciado a su vez la próxima convocatoria de la Mesa del Ruido, "órgano consultivo de carácter técnico que también se abrirá a la participación ciudadana y cuya misión será hacer seguimiento a todo lo concerniente con la futura ordenanza del ruido, tanto en el proceso de elaboración como durante toda su futura vigencia". Sin embargo, De España no ha puesto fechas concretas sobre la mesa, lo que ha provocado la crítica de vecinos y también de los grupos políticos de la oposición.



La oposición, en bloque



La concejala de Guanyar Shaila Villar ha sido crítica con el gobierno liderado por Barcala. "Se nos ha presentado como una herramienta consultiva pero nos parece un intento de participación ciudadana que no convence a muchos. Gran parte de los asistentes han manifestado lo que desde Guanyar llevamos meses defendiendo en relación a este proceso: existe una problemática general y común, con algunas especificaciones dependiendo del barrio o de la zona de la que estemos hablando, pero por otro lado, nos encontramos -prosigue Guanyar- con una problemática grave y crónica, en dos zonas muy concretas de nuestra ciudad. Consideramos que no tiene sentido trabajar todo en una mesa general", según la edil Villar, quien duda del interés del PP en llevar adelante una modificación de la ordenanza del ruido: "Independientemente de lo manifestado, tenemos una cosa clara, si no hay un interés real en poner solución a ciertos problemas, dará igual tener una o diez ordenanzas nuevas. Si el equipo de gobierno no pone los medios para cumplir las ordenanzas existentes, de nada servirán las nuevas".

Por su parte, la concejala de Compromís Sonia Tirado ha calificado la reunión de hoy como una "jornada inútil y caótica en la que no se ha hablado de la ordenanza del ruido, ni se ha presentado un borrador y en la que lo único que se ha hecho ha sido informar a los vecinos de que se limita su participación en la Mesa del Ruido". "Esta mesa solo ha servido para que los vecinos se peleen entre ellos. De España estaba muy nerviosa, cortaba a los vecinos en sus intervenciones y, como siempre, no ha sabido dar respuesta a las preguntas que se le hacían", ha afirmado Tirado, para quien la reunión "demuestra que la Concejalía de Urbanismo está funcionando a salto de mata".

En la reunión informativa de hoy, ha proseguido la edil de Compromís, "solo se ha propuesto un plazo, el de 15 días para hacer aportaciones que se abrirá tras la firma del decreto, pero sin definir como se va a informar a la ciudadanía". Del plazo para la convocatoria de la mesa del ruido, ha incidido Tirado, "no se ha aclarado nada, de este organismo solo se ha fijado los participantes entre los que se encuentran hosteleros, comerciantes y un representante por cada junta de distrito".

Desde Ciudadanos, la portavoz Yaneth Giraldo ha considerado que el PP "sigue en su línea de hacer campañas de marketing, en la reunión de hoy la señora De España ha tirado la pelota en el tejado de los vecinos para inhinbirse de sus propias responsabilidades". Desde Cs piensan que "la reunión ha sido una pantomima para dilatar el proceso, ya que el PP se ha presentado sin ninguna planificación concreta ni calendario de trabajo".

Por último, desde el PSOE, el concejal Fernando Marcos ha asegurado que la falta de fechas es "un intento más del PP para dilatar el proceso". "Hemos repetido mil veces que es una ordenanza importante, como también lo es el catálogo de protecciones y que es necesario que la señora de España empiece a trabajar en más de una cosa porque Alicante no puede seguir paralizada. Empezamos a sospechar que Barcala no tiene ningún interés en modificar esta ordenanza ni ninguna otra", ha señalado Marcos.