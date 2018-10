Aceras para romperse la crisma

Cuando las aceras dejan de ser espacios amables para pasear y se convierten en trampas es que no se encuentran en el estado que debieran para seguridad del peatón. Es lo que sucede en el barrio de San Blas-Santo Domingo, donde hay varios tramos en pésimo estado y donde es habitual tropezar e incluso sufrir caídas, como le ocurrió a Mari Ángeles, quien calculó mal y no pudo evitar darse de bruces contra el suelo pese a que está habituada a pasar por la zona y conoce «el peligro. La mujer explica que varias vecinas de las casas bajas sitas en la calle Santo Domingo, donde se produjo el incidente, comentaron que ya ha habido más caídas.

«En el barrio hay muchas aceras peligrosas. No me he roto nada -se hirió una de las rodillas- pero si le pasa a una persona mayor podría haberse fracturado la cadera. A mí me tuvo que ayudar una chica que iba con un carrito de bebé porque no me podía levantar. Cada vez está todo más dejado, y algo tienen que hacer», dijo. Y abundó en que en la zona de San Blas hay calles que las han «abierto y cerrado» cuatro veces en poco tiempo por distintas obras mientras que otras vías públicas «llevan años sin que las toquen».

La testigo le aseguró estar dispuesta a corroborar lo ocurrido si se decidía a denunciar al Ayuntamiento por el estado de las aceras aunque en un principio desistirá al no haber sufrido fracturas. La caída le obligó a desinfectarse la herida, ponerse hielo y a tomar una medicación contra el dolor.

Esta caída no es la única que se ha registrado en el tramo de acera de la calle Santo Domingo entre la glorieta Poeta Vicente Mojica y la calle Capitán General Gutiérrez Mellado. Sobre todo en el lado de los números pares, frente a un grupo de casitas bajas, el estado del pavimento deja mucho que desear, con continuos baches, desniveles y grietas que obligan a mirar al suelo al caminar para evitarse un susto.

María Lahosa es vecina de una de estas casitas y por ello testigo de numerosos incidentes. «Las aceras están malísimas. El otro día tropezó un chico joven y estuvo a punto de caerse. Van arreglando algunas zonas pero otras las dejan y las baldosas cada vez se levantan más hacia arriba, y están peor», explicó. En la misma línea, Jacinto Plano, que tiene un comercio en la misma calle Santo Domingo, comentaba que las aceras de la zona están bastante deterioradas. «Pueden ser peligrosas para la gente mayor», dijo. Su mujer, Carmen Alcocer, añadía que al mal estado del pavimento se suman las «bolitas» que se desprenden de los árboles de la calle de Santo Domingo que se pueden pisar y contribuyen a las caídas.

Otro vecino, Antonio Contreras, considera que los barrios de Alicante están muy deficientes si se comparan con el centro, que, en su opinión, parece «otro mundo». Francisco Gaitán añadió al mal estado de las aceras otro peligro: las cacas de perro que sus dueños no recogen.

«Si solo fueran las aceras estropeadas...En el barrio tenemos muchísimos problemas. Por ejemplo, la plaza donde está el colegio Santo Domingo (Foguerer Tomás Valcárcel) lleva desde el mes de agosto sin luz. Llamamos al 010 y al área de Mantenimiento, pasamos escritos por ventanilla en el Ayuntamiento pero nos dicen que han robado los cables y no lo arreglan», afirma Lucas Medina, presidente de la asociación de vecinos El Magro de San Blas-Santo Domingo. De hecho, están recogiendo firmas.

Otra de las quejas es que el asfaltado que se hizo en la calle Ciudad Real el pasado verano está inacabado. «Han dejado baches y la mitad sin terminar. Hay hoyos, pasan las bicis y se pueden pegar un estacazo. Por no hablar de la velocidad a la que circulan los coches en Doctor Rico. El Ayuntamiento nos tiene completamente olvidados».