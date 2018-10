«Es duro que a los 12 años te discriminen por tu sexo»

María Valenzuela ha sufrido en su piel el haberse visto apeada de su afición favorita desde que era niña, el fútbol, en cuanto cumplió los 12 años. Solo su empeño posterior le llevó a federarse y seguir compitiendo. Ahora, además, entrena equipos mixtos de Primaria.

María Valenzuela ha sufrido en su piel el haberse visto apeada de su afición favorita desde que era niña, el fútbol, en cuanto cumplió los 12 años. Solo su empeño posterior le llevó a federarse y seguir compitiendo. Ahora, además, entrena equipos mixtos de Primaria.



n La encontramos entrenando a uno de los equipos mixtos que se forman en fútbol y compiten en los juegos escolares hasta que las niñas cumplen los doce años y les separan. Dice que era así cuando ella empezó –ahora tiene 26 años– y que no se ha podido hacer nada para cambiarlo.



P ¿Por qué eligió el fútbol como profesión?

R Eso dice mi madre, que porqué me dio por el fútbol y no por cualquier otro deporte, porque ni siquiera las de Primera División cobran y yo estoy en Segunda, con el Club Saloc Alacant. Pero también soy entrenadora. A nivel económico una mujer no puede sobrevivir en el deporte.

P ¿Y de dónde le viene la afición?

R Pues supongo que de mi padre al que le gusta mucho el fútbol y que yo lo veía siempre en la tele con él. No lo sé a ciencia cierta.

P ¿Qué le parece que no se permitan equipos mixtos a partir de los doce años?

R Pues que realmente no hay nada para tener que separarles. Muchas hemos pasado por eso y es duro. Jugaba desde pequeña con mis amigos y que te discriminen por sexo no tiene gracia. En ningún caso se permiten los equipos mixtos por normativa de la federación. En el club donde juego somos once equipos femeninos de fútbol sala y nos ha costado mucho mantenernos.

P ¿Le pasó eso mismo a usted entonces?

R Jugaba en el cole con amigos de toda la vida y en primero de ESO me dijeron que no podía seguir. Intenté buscar un equipo en Alicante pero fue muy difícil, pasé dos años sin jugar. Encontré en el Saloc un equipo minoritario, con siete jugadores, pero al no poder competir se deshizo y, con 15 años, iba a entrenar dos días a la semana a las nueve de la noche, al salir del instituto en San Vicente, pero lo tuve que dejar. A mis padres no les parecía bien los entrenamientos tan tarde, y otra vez con 16 años dejé de jugar.

P ¿Cuándo lo pudo retomar?

R En segundo de Bachillerato. Hice amigas que jugaban en un equipo juntas al fútbol y otra vez desemboqué en el Saloc, y ahí sigo. Aun sin competir seguí practicando en el parque, las urbanizaciones, o en torneos de verano que no ponen impedimentos para los equipos mixtos. No lo ponen fácil, sinceramente, pero no dejé de practicar.

P ¿Van al club alumnas de institutos queriendo jugar?

R Las hay, y como no hay ni liga ni competición, nos ha tocado meterlas en una liga provincial sin nivel, en la que niñas de 12 a 17 años, siempre con autorización paterna, se enfrentan con hasta mujeres de 30 años. No quieren limitarse a entrenar.

P Usted que ha pasado por esto ¿advierte diferencias que impidan los equipos mixtos a cualquier edad?

R Con 12 años no hay diferencias y te frustras mucho. Cuando se llega a los 15 ó 16 se nota más fuerza en los chicos en general y conceptos hormonales también influyen. Pienso que es una cuestión genética. Pero cortarlo tan pronto, a los doce años, no me parece bien.

P Ahora que entrena equipos mixtos, ¿se ve reflejada?

R La Asociación de Vecinos de San Gabriel forma un equipo mixto para competir en la liga escolar y el colegio El Palmeral cede sus instalaciones. Yo les entreno y claro que recuerdo cuando yo empezaba. Por desgracia, seguimos como antes.