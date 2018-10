«Hay que hablar a los jóvenes de las mujeres que han hecho cosas importantes en informática»

Ciberseguridad. Con tres años empezó a trastear ordenadores con su padre y a los 14 tuvo muy claro que lo suyo era la Ingeniería Informática. De ahí se especializó en ciberseguridad, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que trabaja en el sector en España. Paula de la Hoz estará hoy en Alicante como ponente de la jornada Bitup, que se celebra en la Universidad de Alicante.

n P Hacker y mujer, usted rompe todos los esquemas.

R Me gusta más denominarme servidora de seguridad. Se supone que el concepto hacker es bueno, alguien al que le gusta la informática. Pero Hollywood ha hecho mucho daño. La verdad es que no somos muchas chicas en España las que nos dedicamos a esto.

P ¿Desde cuándo tiene claro que se quería dedicar a esto?

R Los ordenadores me gustan desde que era muy pequeña. Con tres o cuatro años mi padre me enseñó a manejarlos. No obstante, al principio quería ser astrofísica, pero a los 14 años descubrí que existía la carrera de Ingeniería Informática y me decidí a estudiarla. Después hice un curso de periodismo de investigación porque investigo sobre la censura en internet.

P ¿Por qué cree que hay tan pocas mujeres en ciberseguridad?

R Es una pregunta que me hacen mucho y siempre me cuesta contestar porque es un mundo que a mí me apasiona. Creo que obedece más bien a las expectativas que tienen los estudiantes a partir de Secundaria. En Primaria no hay tanto sesgo de género, pero en Secundaria ya piensan que la Ingeniería es cosa de chicos. Hay también un componente de que si eres informático eres friki y eso a las chicas les asusta.

P ¿Le han apoyado siempre sus padres?

R Sí, siempre me han apoyado en mis decisiones. Me gusta mucho la ilustración y tengo muy claro que si hubiera querido estudiar Bellas Artes me habrían apoyado igual.

P También imparte charlas en los colegios e institutos, ¿qué les dice a las chicas para que se animen a estudiar carreras técnicas?

R Tengo una estrategia. En lugar de dirigirme sólo a las chicas e insistirles en el mensaje de que pueden estudiar lo que quieran, me dirijo a todos, chicos y chicas, y les hablo de mujeres que han hecho cosas importantes en este terreno. Por ejemplo, programadoras informáticas o creadoras de videojuegos. Trato de hacer ver que la mujer en el mundo de la informática es relevante. De esta forma, ellos no se sienten atacados. Sólo muestro la realidad, aunque sea un poco sesgada en este caso

P ¿El de la ciberseguridad es un sector cada vez más en auge?

R Sí, y no sólo en España, en todo el mundo. En el último año se ha puesto muy de moda a raíz de los ataques informáticos masivos que se han producido. Hay empresas que se están preocupando cada vez más por la seguridad en la red, pero esto es un arma de doble filo. Es positivo porque se le da importancia a estos temas, pero por otro lado empieza a haber mucho vendedor de humo que dice que se puede hacer ciberseguridad de una manera rápida.

P ¿Hay estudios oficiales en España en ciberseguridad?

R La forma más habitual de estudiar ciberseguridad es a través de Telecomunicaciones o de Ingeniería Informática y luego te especializas a través de un máster. Pero también hay gente que se especializa desde otros campos de la informática y desde otras carreras, como Derecho o Criminología.

P ¿Dónde se ve trabajando en unos años?

R No lo sé, estoy dividida. por un lado me interesa el tema de las redes en ciberseguridad, aunque también me gustaría terminar el doctorado en censura digital.