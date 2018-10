Alumnos sin profesor desde que empezó el curso reclaman por escrito a Educación

n Los primeros que dieron la voz de alarma por el retraso de Educación en cubrir determinadas bajas docentes este curso fueron los padres, preocupados por la pérdida de horas lectivas y las consecuencias que esto puede tener entre los estudiantes de segundo de Bachillerato, la puerta al acceso a la Universidad. Y ahora son los propios alumnos afectados los que han dado el paso de empezar a reclamar por escrito a la Conselleria de Educación que quieren conocer de una vez a su profesor.

Es el caso de veintidós estudiantes de segundo de ESO en el Instituto Virgen del Remedio de Alicante, que se preguntan por el nombre de su profesor o profesora de Matemáticas «no porque no lo hayamos preguntado, sino porque no tenemos profesor cuando el primer trimestre del curso llega a su ecuador», como recogen en su carta.



Jubilación

La plaza que no se ha cubierto en esta especialidad no es una baja por enfermedad, sino una jubilación ya prevista que se produjo la primera semana de septiembre, según informan desde el centro, y de la que en la conselleria tienen constancia sin que se haya llevado a cabo el trámite correspondiente para que algún interino pueda optar a ella. No figura en los listados ni de las adjudicaciones de plazas docentes ordinarias, ni de las que se hacen por vía de urgencia al final de cada semana.

«Queremos tener ya nuestro profesor de mates, ese o esa que nos enseñará y evaluará durante todo el curso», añaden los alumnos en su escrito, para rematarlo advirtiendo que no quieren llegar a tercero de la ESO «sin saber lo suficiente en Matemáticas. Pedimos ya que nos manden un profesor y se dejen de excusas que no van a ningún lado».

En el centro explican que, hace unas semanas, otros profesores de Matemáticas se organizan para ir a la clase de segundo de ESO en sus horas de guardia, con el propósito de que estos alumnos no vayan tan retrasados.

Es el mismo retraso que argumentan padres de alumnos del Instituto San Blas, que ayer se plantaron con sus hijos ante la puerta de la jefatura provincial de Educación en Alicante para tramitar una queja por escrito solicitando la incorporación inmediata de un profesor que imparta las asignaturas de Historia de España y Geografía en segundo de Bachillerato.

El titular de la materia, a su vez tutor del aula afectada, solicitó el segundo día de curso un permiso de cinco meses. Al cabo de dos semanas sin clases llegó una sustituta que, tras las quejas generalizadas por no impartir la asignatura adecuadamente, renunció al puesto, que sigue sin cubrirse.

Melanie Bernabeu, madre de uno de los alumnos afectados que también entregaron escritos individuales, sufre por los problemas de ansiedad que arrastra su hija. «Esto era lo que le faltaba. Necesita el profesor más que nadie», se lamentaba ayer.

Otros cinco institutos de Alicante sin profesor de Valenciano preparan a su vez reclamaciones y dicen estar organizando nuevas protestas porque, en el caso del IES Cabo Huertas, acumula hasta tres bajas de Valenciano.