El alcalde afirma que estudiará el paso con semáforo para peatones que reclama el colegio Teresianas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura que se estudiará la petición del colegio Teresianas de que se instale un paso de peatones regulado con semáforo frente al centro escolar, en la avenida de Dénia, ante el riesgo de atropellos. Hay alumnos y vecinos de la zona que cruzan a la carrera el vial, de intenso tráfico (más de 50.000 vehículos al día) al estar alejados los pasos de peatones con semáforos que existen actualmente. La preocupación ha crecido entre las familias de los 850 escolares del centro desde que en enero una mujer fuera atropellada en ese punto y días atrás estuviera a punto de serlo un alumno.

El colegio, con el apoyo de la Confederación de Escuelas Concertadas (Concapa) y la Plataforma por la Movilidad reclama la introducción de este paso con semáforo frente al centro aprovechando el proyecto de itinerario ciclista entre Jesuítas y la calle Concha Espina que actualmente se está redactando con un presupuesto de 120.000 euros. Los reclamantes han presentado por registro del Ayuntamiento y entregado en mano al concejal de Seguridad un informe con nueve argumentos para implantar un paso peatonal y ciclista en la zona. Incluye un informe policial de 2015 alertando del peligro por el volumen de menores que cruza la avenida hacia las paradas de autobús o hacia sus casas.

La comunidad escolar de Teresianas y la Plataforma por la Movilidad aseguran que han interpelado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento para que se resuelvan lo que consideran un grave problema de seguridad. De entre las más recientes apuntan a la sesión del Consejo de Sostenibilidad de noviembre de 2016 y la Mesa de la Bicicleta de julio y octubre de este año.

Al respecto, Barcala afirma que son muchas las cuestiones que hay que valorar, entre ellas el volumen de tráfico. "La avenida de Dénia es una vía de circulación bastante intensa pero nos preocupa una barbaridad la seguridad y estudiaremosa las medidas necesarias para que no ocurra ningún accidente".

Sin embargo, también ha incidido en que "por donde no se puede cruzar no se debe cruzar". "Vamos a reunirnos con el colgio y con los vecinos para ver posibilidades siempre de mejorar la ciudad. No podemos andar poniendo semaforos ni pasos de pestones por donde cada cual crea conveniente que debe cruzar o le resulte más cómodo".

"Lo que queremos es ver qué están planteando, las posibilidades que tiene ese punto concreto y si es necesario o estamos hablando de que les viene cómodo por no ir hasta la rotonda a cruzar", ha indicado.

"Cruzar por la avenida se puede cruzar. Lo que piden es que se pueda por un punto concreto, vamos a estudiarlo. Hay que conciliar el tráfico de determinadas horas, el cruce de la avenida coincide con las horas de mayor tráfico y la hora de entrada y salida de Alicante, y esto no son soluciones sencillas. No debe primar la comodidad sino la seguridad", ha incidido el primer edil.

Desde la Plataforma de Movilidad recuerdan que los peatones que por allí cruzan no infringen norma alguna pues afirman que el Reglamento General de Circulación sólo obliga a los peatones a utilizar los pasos señalizados si están situados en las proximidades del punto por el que pretenda cruzar, y los pasos más próximos a Teresianas están a 600 metros hacua el norte y a 700 metros en dirección sur.