Sanidad invertirá 3 millones hasta enero para reducir las listas de espera

El Pleno del Consell ha aprobado el acuerdo por el que se regula el programa especial de productividad para la reducción de la demora asistencial en el Sistema Valenciano de Salud. El coste estimado del programa por parte de la Conselleria de Sanidad para lo que resta del ejercicio 2018 es de 3.000.000 euros y en el mismo se incluye un anexo con el listado de actividades que se pueden llevar a cabo con el personal participante y la retribución correspondiente a cada profesional por cada proceso.

El acuerdo tiene como finalidad establecer un nuevo programa especial para la, que sustituye el vigente programa de autoconcertación.Asimismo, las modificaciones que introduce el nuevo programa consisten en la inclusión no sólo de la actividad quirúrgica, sino también determinadas. En la propuesta también se recoge la retribución por acto y no por sesión, como hasta ahora.Otro de los aspectos que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar dicho acuerdo es la. La finalidad es equiparar la espera de los pacientes entre los distintos departamentos.Por ello, se incluye en el programa la posibilidad de que los, y que tengan disponibilidad, puedan realizar procedimientos a pacientes que pertenecen a otros centros cuya demora asistencial sea superior a la suya y siempre que la demora propia se mantenga en niveles adecuados.El nuevo acuerdo del Consell se orienta ade los equipos profesionales mediante compensación económica y a garantizar la equidad en el acceso y tiempo medio de espera, como principales valores.Según se recoge en el acuerdo, la Conselleria de Sanidad Universalque participen en el nuevo programa especial de productividad consistente en la ejecución de actividades fuera de la jornada ordinaria para disminuir la demora.Así, parael cumplimiento del mismo de una manera más eficiente y mejorar el acceso de los profesionales al programa y su conciliación familiar, Sanidad compensará económicamente en base a procedimiento realizado y no mediante sesiones de una duración específica.Otro de los aspectos que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar dicho acuerdo es la. La finalidad es equiparar la espera de los pacientes entre los distintos Departamentos. Con estas medidas, las personas en lista de espera podrán elegir ser atendidas en menos de un mes en otros centros, además de en el suyo propio.Para lase tendrá en cuenta la espera de dicho departamento de manera que no vulnere el derecho de los pacientes a ser atendidos en menor tiempo en ese departamento.El nuevo acuerdo aprobado por el Consell no sólo incluyes sino que contempla la reducción de la demora asistencial en determinadas pruebas diagnósticas.Se podrán realizarordinaria pruebas diagnósticas como TAC, resonancias magnéticas, ecografías, electromiogramas.