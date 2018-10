El Ayuntamiento prevé recaudar 15,9 millones del Impuesto de Vehículos

El Ayuntamiento de Alicante espera recaudar 15,9 millones de euros por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo plazo de pago acaba el próximo miércoles 31 de octubre. Esto supone casi 400.000 euros más que el pasado ejercicio (un 2,56% de incremento en la recaudación). También finaliza la próxima semana el plazo para abonar el IBI rústico y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

La cercanía del último día de pago está provocando en los últimos días colas de contribuyentes que se agolpan desde antes de que abra la oficina de Hacienda de la plaza del Ayuntamiento para coger los primeros números. La mayoría de las consultas se refieren a los recibos del Impuesto de Vehículos, sobre todo de personas que no lo han recibido en su domicilio y van a por un duplicado.

Este año el Ayuntamiento ha puesto al cobro en periodo voluntario 212.025 recibos de este tipo de impuesto, lo que supone 4.387 más que en 2017. Esto se traduce en un incremento del 2,11%.

Entre los contribuyentes que no han recibido en su domicilio el impuesto de circulación está Juan Monje, quien explicaba que le pasa todos los años. María Rosa Herrera se quejaba de que «se pagan muchos impuestos y te atienden fatal. Que pongan más personal, que hay mucho paro», dijo tras indicar que se había acercado hasta la oficina municipal a ver qué tenía que hacer para solicitar una devolución. Ella fue a pagar el impuesto al banco sin saber que su hijo ya lo había hecho previamente por internet para evitarse problemas tras un cambio de domicilio. Era el segundo día que iba al Ayuntamiento después de estar el lunes durante dos horas esperando obtener una solución.

También fue a pedir el recibo del impuesto de circulación Jaime Mas, vecino de Bacarot, muy molesto con la escasa atención a las partidas rurales. «No me ha llegado por correo y si no pagas te embargan. En Alicante pagamos muchos impuestos pero no se invierte en la ciudad y en las pedanías menos. En Bacarot la broza ha crecido mucho en los caminos y no la quitan. Pago 150 euros de IBI rústico de una casa de campo que hizo mi abuelo y no puedo hacer ninguna obra porque te controlan desde una avioneta», dijo.