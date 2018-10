Premio nacional y accésit para dos hospitales de la provincia

n El Departamento de Salud de Torrevieja ha sido galardonado con el premio Best In Class como Mejor Área en Atención Primaria. Por su parte, el servicio de Pediatría del Hospital General de Alicante ha recibido un accésit al quedarse a muy pocas décimas de puntuación del servicio ganador de este año. El Hospital Universitario de Torrevieja también ha resultado finalista en cuatro categorías: Traumatología, Oncología, Nefrología y Medicina Interna. El Hospital Universitario del Vinalopó ha quedado finalista en tres categorías: Mejor Hospital, Tratamiento virus Hepatitis C y Paciente con enfermedad infecciosa.