El TSJ anula la orden que rebajó de 25 a 23 el número de alumnos en Educación Infantil

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la orden de la Conselleria de Educación por la que se fijaba en 23 en lugar de en 25 el número máximo de alumnos por aula en Infantil, en treinta localidades de la Comunidad Valenciana para el curso 2017-2018.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo estima así el recurso presentado por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza - Centros Católicos de la Comunidad Valenciana y declara la orden contraria a Derecho por falta de competencia autonómica para regular esta materia y por extemporaneidad de la orden.

En la resolución, los magistrados explican que "la Sala no ha de calificar si es acertado o no en pro de la calidad de la enseñanza que la ratio máxima sea reducida (no se le haría difícil responder a eso afirmativamente)" y añade que "en este caso, la competencia corresponde al Consejo de Ministros autor de una disposición administrativa de contenido básico, que no da pie a alteración del máximo de alumnos por unidad escolar".

Asimismo, la Sala condena en costas a la Generalitat, que deberá abonar 2.500 euros por los gastos del proceso, han informado las mismas fuentes.